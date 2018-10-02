Алиссон не хотел уходить из "Ромы"

Алиссон Новичок "Ливерпуля" Алиссон признался, что плакал, когда уходил из "Ромы" этим летом.

Этим летом "красные" обновили трансферный рекорд за вратаря, заплатив "Роме" больше 50 миллионов фунтов за Алиссона. По словам бразильца, он не хотел покидать Рим, но амбиции перевесили его чувства.

"Покидать "Рому" было тяжело. Мы даже плакали вместе с женой. Головой я решил, что нужно уходить, но сердцем я все равно был с "Ромой". Я провел там два замечательных года, в этом городе у меня родилась дочь, появились друзья вне футбола".

"Я часто проводил вечера, гуляя по улицам города. Колизей был моим любимым местом. Я был счастлив в Риме, но амбиции сыграли свою роль. Теперь я играю в лучшей лиге мира", - цитирует Алиссона ESPN.




Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1561

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 02.10.2018 13:28 # lfc-in-my-heart
    Намного сильнее в этом сезоне всяких Кеп и Де Гей!!

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  2. mancityman 02.10.2018 13:14 # mancityman
    Ещё бы, переехать из Рима в дыру помойную

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  3. mancunia-planet 02.10.2018 13:03 # mancunia-planet
    так себе кипер, середняковый

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  4. silva77 02.10.2018 12:47 # silva77
    после поражение начал ныть

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  5. firmino9 02.10.2018 12:20 # firmino9
    Покинул зону комфорта

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  6. miracle- 02.10.2018 12:20 # miracle-
    В этом году Ливер сильнее Ромы )

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  7. j-silver 02.10.2018 12:16 # j-silver
    ну дак понятно, или жить в величайшей столице мира, колыбели современной цивилизации или в портовой помойке с обрыганами

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  8. kos9k 02.10.2018 12:08 # kos9k
    Теперь плачет от счастья, играя в одном из лучших клубов мира!

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