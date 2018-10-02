Алиссон не хотел уходить из "Ромы"

Новичок "Ливерпуля" Алиссон признался, что плакал, когда уходил из "Ромы" этим летом.

Этим летом "красные" обновили трансферный рекорд за вратаря, заплатив "Роме" больше 50 миллионов фунтов за Алиссона. По словам бразильца, он не хотел покидать Рим, но амбиции перевесили его чувства.



"Покидать "Рому" было тяжело. Мы даже плакали вместе с женой. Головой я решил, что нужно уходить, но сердцем я все равно был с "Ромой". Я провел там два замечательных года, в этом городе у меня родилась дочь, появились друзья вне футбола".



"Я часто проводил вечера, гуляя по улицам города. Колизей был моим любимым местом. Я был счастлив в Риме, но амбиции сыграли свою роль. Теперь я играю в лучшей лиге мира", - цитирует Алиссона ESPN.