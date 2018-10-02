Почеттино попросил игроков насладиться встречей с Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал своих подопечных получить удовольствие от игры против звезды "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне "шпоры" набрали четыре очка в двух матчах против "Реала", за который в тот момент выступал Криштиану Роналду. Почеттино надеется, что его игроки получат такое же наслаждение и от встречи с Месси.



"Я просто хочу, чтобы они насладились игрой против Месси. Он один из лучших игроков в истории футбола, поэтому в старости мои парни будут вспоминать, как играли против него".



"Такие встречи запоминаются на всю жизнь. Ребята будут рассказывать об этом своим детям и внукам. Мой сын часто говорит, что я играл с Марадоной, поэтому я хочу, чтобы парни тоже гордились собой".



"Остановить Месси тяжело, придумать решение тоже весьма непросто. Поэтому установка будет только одна: выйти на поле и насладиться игрой", - приводит слова Почеттино Evening Standard.