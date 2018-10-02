Почеттино попросил игроков насладиться встречей с Месси
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал своих подопечных получить удовольствие от игры против звезды "Барселоны" Лионеля Месси.
В прошлом сезоне "шпоры" набрали четыре очка в двух матчах против "Реала", за который в тот момент выступал Криштиану Роналду. Почеттино надеется, что его игроки получат такое же наслаждение и от встречи с Месси.
"Я просто хочу, чтобы они насладились игрой против Месси. Он один из лучших игроков в истории футбола, поэтому в старости мои парни будут вспоминать, как играли против него".
"Такие встречи запоминаются на всю жизнь. Ребята будут рассказывать об этом своим детям и внукам. Мой сын часто говорит, что я играл с Марадоной, поэтому я хочу, чтобы парни тоже гордились собой".
"Остановить Месси тяжело, придумать решение тоже весьма непросто. Поэтому установка будет только одна: выйти на поле и насладиться игрой", - приводит слова Почеттино Evening Standard.
02.10.2018 11:00
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Ну и терпила этот покет азазазахахааззахаха. Просто поставил в позу петушню заранее.
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Куры понеслись ещё до матча. Стыдоба позорная
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абасруцца петухи.даже с такой невнятной барсой
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пенсы изи катали против месси. выключали его напроч. он ни разу не забил чеху, пока тот стоял в раме у пенсов.
поэтому да, для ттх ваще за счастье с ним на одном стадионе находиться, не то что на поле с ним выйти
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ничего не добился, играя за Тоттенхэм, зато сам месси промеж ног мне катнул... норм там вертонгену на память, да.
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На шпиль посмотреть.
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