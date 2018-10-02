Почеттино попросил игроков насладиться встречей с Месси

Лионель Месси Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал своих подопечных получить удовольствие от игры против звезды "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне "шпоры" набрали четыре очка в двух матчах против "Реала", за который в тот момент выступал Криштиану Роналду. Почеттино надеется, что его игроки получат такое же наслаждение и от встречи с Месси.

"Я просто хочу, чтобы они насладились игрой против Месси. Он один из лучших игроков в истории футбола, поэтому в старости мои парни будут вспоминать, как играли против него".

"Такие встречи запоминаются на всю жизнь. Ребята будут рассказывать об этом своим детям и внукам. Мой сын часто говорит, что я играл с Марадоной, поэтому я хочу, чтобы парни тоже гордились собой".

"Остановить Месси тяжело, придумать решение тоже весьма непросто. Поэтому установка будет только одна: выйти на поле и насладиться игрой", - приводит слова Почеттино Evening Standard.




Метки Барселона, Лига Чемпионов, Месси, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 962

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 02.10.2018 12:59 # electric
    Ну и терпила этот покет азазазахахааззахаха. Просто поставил в позу петушню заранее.

    (ответить)

  2. vyrentz 02.10.2018 12:56 # vyrentz
    Куры понеслись ещё до матча. Стыдоба позорная

    (ответить)

  3. winnerd 02.10.2018 12:51 # winnerd
    абасруцца петухи.даже с такой невнятной барсой

    (ответить)

  4. j-silver 02.10.2018 12:12 # j-silver
    пенсы изи катали против месси. выключали его напроч. он ни разу не забил чеху, пока тот стоял в раме у пенсов.
    поэтому да, для ттх ваще за счастье с ним на одном стадионе находиться, не то что на поле с ним выйти

    (ответить)

  5. alexomck 02.10.2018 11:15 # alexomck
    ничего не добился, играя за Тоттенхэм, зато сам месси промеж ног мне катнул... норм там вертонгену на память, да.

    (ответить)

  6. antiterror 02.10.2018 11:03 # antiterror
    На шпиль посмотреть.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: