Каррагер предсказал, когда уволят Моуриньо
Эксперт Sky Sports считает, что рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен в один из двух ближайших международных перерывов.
По словам Каррагера, игра "красных дьяволов" близка к "позорной". Если Моуриньо быстро не исправит ситуацию, избежать увольнения ему не удастся, считает Джейми.
"В двух своих последних матчах, посреди недели в Кубке Лиги и против "Вест Хэма" на выходных, "Манчестер Юнайтед" показал игру, которая недалека от позорной".
"У каждой команды в этом сезоне будет подобный матч или два, как у "Юнайтед" на выходных, когда твой характер и самоотдача ставятся под сомнение. Но это может случиться лишь раз или два за сезон. Мы же наблюдали это уже три или четыре раза в 10 матчах при Жозе Моуриньо, и это настораживает".
"На своей пресс-конференции он сказал, что некоторые игроки стараются больше, чем другие, и после этих слов я не сомневаюсь, что он потерял контроль над раздевалкой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это, и я не думаю, что в этом утверждении есть какая-то провокация".
"Проблема в том, что подобное происходит с ним уже в третий раз. Это началось в "Реале" с Икера Касильяса и Серхио Рамоса. В "Челси" его судьбу предрешили Эден Азар и другие игроки. Теперь ходят разговоры, что бунт против него устроила группа во главе с Полем Погба, поэтому очевидно, что у клуба есть огромная проблема".
"Я не думаю, что он будет их тренером в следующем сезоне. Я говорил это еще после матча с "Тоттенхэмом", но, возможно, увольнение случится раньше конца сезона. Впереди два международных перерыва — первый уже через пару недель, а второй позже — и с увеличением сложности матчей ему будет непросто удержаться на своем месте, если ситуация очень быстро не улучшится".
"Если они проиграют "Валенсии" и "Ньюкаслу", это может предрешить судьбу Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед". Тогда их дальнейшее сотрудничество потеряет смысл. Но я думаю, они способны выиграть эти матчи", — сообщил Каррагер в эфире.
02.10.2018 10:00
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Просто напоминаю:
Стали известны подробности контракта главного тренера Жозе Моуринью с "Манчестер Юнайтед". Как сообщает AS, клубу придется заплатить 26 миллионов евро в случае расторжения соглашения с португальским специалистом. Контракт рассчитан до 2020 года.
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Во-первых, Ньюкаслу невозможно проиграть, во-вторых, сегодня Валя разьебет Юнайтед с подачи игроков манкунианского клуба, и к матчу против Сорок команду будет готовить Каррик. Они сегодня сольют сетубальца. Скриньте. Давно такого не было, и вот опять. Манки будут рады проигрышу, ведь цель оправдывает средство.
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надеюсь спешал ван останется на своем месте. он топер и топово ведет команду. все остальные ему просто завидуют.
здоровья и долгих лет в мю кароч
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Специалист по провалам
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В "Челси" его судьбу предрешили Эден Азар и другие игроки.
эден крызар
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Пусть сыграет с нами, а потом и увольнять можно
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Я надеюсь Юнайтед выиграет эти матчи)))
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бредособирателей вроде каррагеров, невиллов, и прочих анри, самих можно увольнять смело.
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Да что ж такое? Цыган не может нигеров обуздать
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Ясен пень, до Нового Года уволят.
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