Каррагер предсказал, когда уволят Моуриньо

Эксперт Sky Sports считает, что рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен в один из двух ближайших международных перерывов.

По словам Каррагера, игра "красных дьяволов" близка к "позорной". Если Моуриньо быстро не исправит ситуацию, избежать увольнения ему не удастся, считает Джейми.



"В двух своих последних матчах, посреди недели в Кубке Лиги и против "Вест Хэма" на выходных, "Манчестер Юнайтед" показал игру, которая недалека от позорной".



"У каждой команды в этом сезоне будет подобный матч или два, как у "Юнайтед" на выходных, когда твой характер и самоотдача ставятся под сомнение. Но это может случиться лишь раз или два за сезон. Мы же наблюдали это уже три или четыре раза в 10 матчах при Жозе Моуриньо, и это настораживает".



"На своей пресс-конференции он сказал, что некоторые игроки стараются больше, чем другие, и после этих слов я не сомневаюсь, что он потерял контроль над раздевалкой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это, и я не думаю, что в этом утверждении есть какая-то провокация".



"Проблема в том, что подобное происходит с ним уже в третий раз. Это началось в "Реале" с Икера Касильяса и Серхио Рамоса. В "Челси" его судьбу предрешили Эден Азар и другие игроки. Теперь ходят разговоры, что бунт против него устроила группа во главе с Полем Погба, поэтому очевидно, что у клуба есть огромная проблема".



"Я не думаю, что он будет их тренером в следующем сезоне. Я говорил это еще после матча с "Тоттенхэмом", но, возможно, увольнение случится раньше конца сезона. Впереди два международных перерыва — первый уже через пару недель, а второй позже — и с увеличением сложности матчей ему будет непросто удержаться на своем месте, если ситуация очень быстро не улучшится".



"Если они проиграют "Валенсии" и "Ньюкаслу", это может предрешить судьбу Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед". Тогда их дальнейшее сотрудничество потеряет смысл. Но я думаю, они способны выиграть эти матчи", — сообщил Каррагер в эфире.