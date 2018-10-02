Батшуайи планирует вернуться в "Челси"
Нападающий Мичи Батшуайи планирует вернуться в "Челси" после истечения своей аренды в "Валенсии".
Возглавив "синих" минувшим летом, Маурицио Сарри предпочел довериться в нападении Оливье Жиру и Альваро Морате, которые в семи первых матчах Премьер-Лиги забили лишь один гол на двоих.
В то же время Батшуайи, вторую половину прошлого сезона отыгравший в дортмундской "Боруссии", был отправлен за практикой в "Валенсию". Несмотря на отсутствие доверия со стороны лондонского клуба, 24-летний бельгиец все еще надеется получить свой шанс.
"Нет, я не собираюсь подписывать постоянный контракт с "Валенсией". Я так сильно уважаю "Челси" и люблю их. Эта аренда важна для моего развития и позволит показать, насколько я хорош, чтобы я смог вернуться в "Челси" более классным игроком".
"Каждый знает, что в Ла Лиге делают большой акцент на технике, а я техничный игрок. В этом отношении я хорошо подхожу этой лиге".
"Однако мне подходят все лиги — я могу играть везде. Германия и Англия тоже хорошо мне подходят", — сообщил Батшуайи The Times.
02.10.2018 09:00
Просмотров: 496
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и лучше это сделать уже прям в зимнее ТО
(ответить)
Получше Мораты будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий