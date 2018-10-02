Нападающий Мичи Батшуайи планирует вернуться в "Челси" после истечения своей аренды в "Валенсии".

Возглавив "синих" минувшим летом, Маурицио Сарри предпочел довериться в нападении Оливье Жиру и Альваро Морате, которые в семи первых матчах Премьер-Лиги забили лишь один гол на двоих.



В то же время Батшуайи, вторую половину прошлого сезона отыгравший в дортмундской "Боруссии", был отправлен за практикой в "Валенсию". Несмотря на отсутствие доверия со стороны лондонского клуба, 24-летний бельгиец все еще надеется получить свой шанс.



"Нет, я не собираюсь подписывать постоянный контракт с "Валенсией". Я так сильно уважаю "Челси" и люблю их. Эта аренда важна для моего развития и позволит показать, насколько я хорош, чтобы я смог вернуться в "Челси" более классным игроком".



"Каждый знает, что в Ла Лиге делают большой акцент на технике, а я техничный игрок. В этом отношении я хорошо подхожу этой лиге".



"Однако мне подходят все лиги — я могу играть везде. Германия и Англия тоже хорошо мне подходят", — сообщил Батшуайи The Times.