Фрэнк Лэмпард сочувствует Моуриньо

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что сочувствует своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели свое третье поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, отстав уже на девять очков от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



Лэмпард, чья команда сенсационно выбила "Юнайтед" из Кубка Лиги в прошлый вторник на "Олд Траффорд", может лишь пожалеть своего бывшего наставника по "Челси".



"Каждый знает мои чувства к Жозе Моуриньо как к тренеру. Это тяжелый момент для него. Это момент, который бывает у всех нас в жизни. Такие моменты будут у меня, у каждого тренера".



"Я читал все его последние интервью. Он большой мальчик. Он справится. Конечно, я сочувствую ему. Они не выигрывают матчи, но они хотят этого — ведь это "Манчестер Юнайтед".



"Что касается отношений с игроками, то это сложно. Нужно, чтобы игроки прониклись твоими идеями, и иногда для них нужно найти правильные слова. Я много думал об этом как игрок и еще больше как тренер".



"Как бы ты упорно ни трудился, это должно иметь отдачу на футбольном поле. Без этого никак", — сообщил Лэмпард Sky Sports.