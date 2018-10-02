Фрэнк Лэмпард сочувствует Моуриньо

Фрэнк Лэмпард и Жозе Моуриньо Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что сочувствует своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели свое третье поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, отстав уже на девять очков от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Лэмпард, чья команда сенсационно выбила "Юнайтед" из Кубка Лиги в прошлый вторник на "Олд Траффорд", может лишь пожалеть своего бывшего наставника по "Челси".

"Каждый знает мои чувства к Жозе Моуриньо как к тренеру. Это тяжелый момент для него. Это момент, который бывает у всех нас в жизни. Такие моменты будут у меня, у каждого тренера".

"Я читал все его последние интервью. Он большой мальчик. Он справится. Конечно, я сочувствую ему. Они не выигрывают матчи, но они хотят этого — ведь это "Манчестер Юнайтед".

"Что касается отношений с игроками, то это сложно. Нужно, чтобы игроки прониклись твоими идеями, и иногда для них нужно найти правильные слова. Я много думал об этом как игрок и еще больше как тренер".

"Как бы ты упорно ни трудился, это должно иметь отдачу на футбольном поле. Без этого никак", — сообщил Лэмпард Sky Sports.



Метки Дерби, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 08:00

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  1. alexomck 02.10.2018 08:53 # alexomck
    ещё не известно кого раньше выпрут, сочувствует он.

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  2. manutd-20champ 02.10.2018 08:48 # manutd-20champ
    Пенс пенса понимает. он потом тебе тоже посочувствует.

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  3. karandash 02.10.2018 08:41 # karandash
    Фрэнки <3

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