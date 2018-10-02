Дринкуотер не спешит уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер не спешит паковать чемоданы, несмотря на катастрофическую ситуацию с игровым временем.

Летом 2017 Дринкуотер был приобретен "синими" у "Лестера" за 35 миллионов фунтов, но своего места на "Стэмфорд Бридж" до сих пор не нашел, отметившись лишь 12 появлениями в старте с учетом всех соревнований.



С приходом на тренерский мостик Маурицио Сарри 28-летний англичанин, зарабатывающий около 100 тыс. фунтов в неделю, совершенно перестал играть.



Данни не провел ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги, не был заявлен на Лигу Европы, а на недавний матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Ливерпуля" даже не попал в число запасных.



В примерно похожей ситуации с Дринкуотером находится защитник Гари Кэхилл, который уже бьет тревогу и говорит о планах по смене клуба в январе. Однако Данни никуда спешить не собирается, утверждает The Telegraph.



По информации издания, "синие" хотели отправить Дринкуотера в аренду минувшим летом, однако Данни воспротивился этому и захотел произвести впечатление на Сарри. Англичанин до сих пор не потерял соответствующей надежды и продолжает терпеливо ждать своего шанса.



Если Дринкуотеру и суждено уйти из клуб, то это случится только в конце сезона. Данни собирается тщательно обдумать свой следующий шаг, если заиграть в "Челси" у него так и не получится.