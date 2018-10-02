Фердинанд считает, что Старридж может стать джокером "Ливерпуля"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что нападающий Даниэль Старридж может снова почувствовать себя важным для команды, обретя себя в качестве джокера.

В период работы Юргена Клоппа на "Энфилде" Старридж не является основным игроком. Тренер был вынужден сделать ставку на других из-за склонности Даниэля к травмам.



Однако новый сезон 29-летний англичанин начал в отличной форме, отметившись голами против ПСЖ в Лиге Чемпионов и против "Челси" в Премьер-Лиги. Фердинанд считает, что субботний матч на "Стэмфорд Бридж" может стать переломным моментом в мерсисайдской карьере Старриджа.



"Думаю, сейчас переломный момент для Даниэля. После всего того, что они творили вместе с Луисом Суаресом, от него ожидали, что он будет выходить в стартовом составе на каждый матч, но травмы украли у него лучшие годы, и теперь он должен постараться найти свое место в команде, которая находится на пороге больших побед".



"Если он сможет выходить со скамейки и влиять на течение матчей так, как против "Челси", он почувствует себя важным членом команды".



"Тренеры топ-уровня заставляют игроков поверить в то, что они делают. Клопп говорил, что Старридж в своей лучшей форме, что он только видел, и такого рода короткие фразы питают эго футболиста и делают так, что они хотят быть частью процесса. Клопп делает так, что они чувствуют себя нужными", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.