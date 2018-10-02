Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

В 7-м туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" впервые со старта сезона потерял очки, лишь в самой концовке избежав поражения против "Челси". Этим случаем воспользовался "Манчестер Сити", захватив лидерство в таблице. Подведем главные итоги сыгранных матчей.





Моуриньо приближается к увольнению



Три подряд выездные победы "Манчестер Юнайтед" подняли настроение вокруг команды, но, стоило МЮ сыграть дома вничью с "Вулверхэмптоном", как ситуация вернулась в прежнее состояние. В первую очередь, эмоционально. Поль Погба и Жозе Моуриньо сделали свои публичные ходы, что быстро сказалось на атмосфере. Создалось впечатление, что менеджер и некоторые игроки не столько преследуют общую цель, сколько перекладывают ответственность друг на друга.



И если пару недель назад в матче с "Уотфордом" футболисты демонстрировали самоотдачу, как бы поддерживая тренера, то на поле "Вест Хэма" ничего подобного не наблюдалось. Этот матч был почти что повторением выездного поражения от "Брайтона" во втором туре. МЮ снова пропустил трижды, и провалы в обороне, которую Моуриньо внезапно перестроил под новую схему, нельзя было скрыть за оплошностями арбитра. Не лучше выглядела и атака: встревоженные игроки "Юнайтед" допускали ошибки в простых ситуациях, всего несколько раз озадачив оборону соперника.



Третье поражение в семи матчах — результат плохой, но дело даже не в нем. Найти выход из ситуации в подобной атмосфере почти невозможно, и, скорее всего, она уже очень скоро приведет к увольнению Моуриньо. Отсутствие Алексиса Санчеса в заявке на игру с "Вест Хэмом" также говорит о том, что Погба — не единственный игрок, которого Моуриньо готов ставить под сомнение публично.



Дела "Ньюкасла" совсем плохи



Кому бы очень не помешало воспользоваться кризисом МЮ, так это "Ньюкаслу" — команда Рафы Бенитеса как раз в ближайшие выходные приедет на "Олд Траффорд". "Сороки" по-прежнему остаются без побед, и утешать болельщиков в этой ситуации могут разве что слухи о том, что Майк Эшли получил новое предложение о продаже клуба. Сам Эшли зачем-то посетил уже второй подряд матч команды, чем попытался то ли подтвердить, то ли опровергнуть новости о переменах.



Кажется, что уповать на эту команду "сорокам" не приходится. В прошлом сезоне Рафа Бенитес также проходил через сложные серии, а его подопечные так же бледно играли в атаке, но теперь "Ньюкасл" стартовал действительно плохо. В субботу крыть было нечем — и кто-то из фанов даже решился критиковать Рафу, поменявшего по ходу матча с "Лестером" Мэтта Ричи. "Ньюкасл" проиграл дома 0:2, и это было пятое поражение в семи матчах команды. В двух остальных поединках "сороки" сыграли 0:0.



"Манчестер Сити" возвращается на вершину



После субботних поединков действующие чемпионы Англии впервые в нынешнем чемпионате возглавили таблицу. Не единолично, но все же: обходить "Ливерпуль" подопечным Пепа Гвардиолы помогает лучшая разница забитых и пропущенных мячей.



У "Сити" на старте нынешней кампании возникали проблемы (главная — домашнее поражения от "Лиона" в Лиге Чемпионов), но их определенно не стоило ждать в домашней встрече с "Брайтоном". Если бы ни победа над "Юнайтед" во втором туре, старт "чаек" в этом сезоне стоило бы назвать провальным. Команда Криса Хьютона не выиграла ни одного другого матча, и до субботы она не побеждала в 16 выездных встречах. На самом деле, в последние полгода "Брайтону" удавалось обыгрывать в чемпионате только "Манчестер Юнайтед". С "Сити" никаких шансов у команды Хьютона не было: она должна быть довольна тем, что чемпионы ограничились только двумя забитыми мячами от Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.



Сигурдссон выходит на первый план в "Эвертоне"



Исландец стал самым дорогим подписанием в истории "Эвертона" прошлым летом, но, как и вся команда, провел разочаровывающий сезон. Ни Рональду Куману, ни Сэму Эллардайсу не удавалось найти идеальное применение Гульфи на поле. Он не предлагал "Эвертону" динамики, а также нечасто делал то, что удавалось в "Суонси": решать отдельные эпизоды за счет своей техники.



У Марку Силвы в "Эвертоне" пока также получается далеко не все, но в последних встречах ему удается добиться отдачи от Сигурдссона. Исландец начинает выглядеть ключевой фигурой в атаке "ирисок", и субботняя игра с "Фулхэмом" была для него, пожалуй, одной из лучших в составе мерсисайдской команды. Несмотря на нереализованный пенальти, Сигурдссон после решил исход встречи двумя забитыми мячами, забив в сумме уже три гола в трех последних матчах чемпионата. Это был, пожалуй, и лучший матч "Эвертона" в кампании — победа была очень нужна команде Силвы после серии неудачных матчей, в которых она слишком много прощала соперникам.



"Арсенал" продолжает следовать сценарию



После победы над "Эвертоном" в матче последнего тура Петр Чех отметил, что нынешняя команда способна одерживать победы, не демонстрируя своей лучшей игры. Действительно, этот матч не очень вписывался в представления об "Арсенале" Арсена Венгера. "Канониры" выиграли поединок, в котором лучше большую часть времени выглядел их соперник.



С "Уотфордом" ситуация повторилась. Сам Чех по ходу матча получил травму, которая предоставила шанс его сменщику Бернду Лено, также сделавшему вклад в общее дело своей игрой. "Арсенал" забил победные мячи в концовке встречи и добавил веса словам Чеха об изменениях. Такие победы всегда можно списать на случай, но "Арсенал" делает то же самое во второй раз подряд, снова оставляя ни с чем команду, показавшую свой лучший футбол на "Эмирейтс".



Старридж напоминает о своем таланте



"Челси" и "Ливерпуль" дважды сыграли в течение одной недели, и, с точки зрения качества игры, эти встречи не разочаровали — зритель получал приблизительно то, чего и ожидал. В одном ожидания себя не оправдали: матчи не стали противостоянием Эдена Азара и Мохамеда Салаха. Вместо этого бельгиец столкнулся с другим талантом — Даниэлем Старриджем, которого уже давно списали со счетов даже самые оптимистичные болельщики "Ливерпуля".



В поединке Кубка Лиги великолепный гол Азара принес "Челси" волевую победу. "Синие" снова были близки к успеху в домашнем матче чемпионата, но теперь невероятные вещи делал уже Старридж, также забивший в кубковой игре в среду. Даниэль, выйдя на замену во втором тайме, направил мяч в верхний угол ворот "Челси" с дистанции и помог своей команде взять ничью, сохранив преимущество над оппонентом в таблице. Салах в то же время был заменен по ходу второго тайма, снова не использовав несколько шансов забить.



Надежды на то, что травматичный Старридж сможет помочь "Ливерпулю" в этом сезоне, появились еще в августе, но после голов в матчах с соперниками уровня ПСЖ и "Челси" об этом можно говорить увереннее. Он может не быть традиционным игроком Клоппа по характеристикам, но менеджер "красных" вряд ли откажется от футболиста, способного забивать такие мячи.



Харт еще способен вернуться в сборную



Болельщики "Кардиффа" остроумно приветствовали Джо Харта на манер знаменитой кричалки "первый номер сборной", где "первый" было заменено на "четвертый". Харт в ответ улыбался: сейчас эти слова звучат не так обидно, как год назад, потому что Джо демонстрирует свою лучшую игру за долгое время.



Его "Бернли" удалось одержать вторую подряд победу, снова продемонстрировав редкую эффективность в игре у чужих ворот. Харт же не в первый раз в этом сезоне был признан лучшим игроком матча. Говорить о возвращение в сборную Англии пока рано, но за спиной Джо сейчас находится выздоровевший Том Хитон. С такой игрой он вряд ли пустит в основу и Ника Поупа, когда тот вернется в команду после своей травмы. Конечно, Харту еще нужно развивать уверенность в себе в течение нескольких месяцев, но победа во вратарском соревновании на "Терф Мур" в последние годы стала гарантией вызова в национальную команду.



Иван Громиков специально для FAPL.ru