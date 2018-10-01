Гвардиола исключает переход Мбаппе в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что его клуб не будет покупать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В минувший уикенд издание The Sun опубликовало материал с пометкой "эксклюзив" о том, что чемпионы Премьер-Лиги могут уже в январе предложить 200 миллионов фунтов за Мбаппе.



Утверждалось, что "горожане" даже готовы попрощаться с вингером Рахимом Стерлингом, чтобы отбить часть затрат на покупку Килиана. Однако накануне матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" Гвардиола опроверг эту информацию.



"Этому не бывать. Иногда я не понимаю, откуда берутся подобные новости. "Манчестер Сити" не располагает и не собирается тратить денег, которых заслуживает Мбаппе — или заслуживает ПСЖ".



"ПСЖ не продаст такого рода игрока ни в один клуб в мире в следующие несколько лет, как мне кажется. Так что этому не бывать".



"Мбаппе не перейдет сюда, а мы не собираемся менять Рахима или какого-либо другого игрока топ-уровня, что у нас есть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.