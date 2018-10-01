Рюдигер просит нападающих "Челси" помочь Азару с голами
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер надеется, что нападающие "синих" разделят бомбардирское бремя с Эденом Азаром, а у команды не будет зависимости от бельгийца.
На старте сезона "синие" забили 15 мячей в рамках Премьер-Лиги, из них восемь — при непосредственном участии Азара. Рюдигер опасается наметившейся зависимости от бельгийца, поэтому просит нападающих помочь одноклубнику с голами.
"Нам нужно научиться убивать игру и доводить ее до победы. Делать это — задача не для одного лишь Эдена. Мы хотим, чтобы другие игроки тоже помогали ему с голами".
"Эден славно потрудился против "Ливерпуля", но наши нападающие тоже должны забивать. Это касается Жиру, Мораты и Виллиана. Нагрузка должна распределяться равномерно", - цитирует Рюдигера Evening Standard.
01.10.2018 22:00
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