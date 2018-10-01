Матич рассчитывает, что лидеры МЮ проявят себя против "Валенсии"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич призвал лидеров команды обнаружить себя и помочь "красным дьяволам" найти выход из кризиса.

К домашнем матчу Лиги Чемпионов против "Валенсии" "Юнайтед" подходит после вылета из Кубка Лиги и уже трех поражений в семи первых матчах Премьер-Лиги. Атмосфера на "Олд Траффорд" усугубляется разногласиями Жозе Моуриньо с отдельными игроками.



Матич считает, что ответственность за результаты с тренером должны разделить игроки. Неманья видит в ближайшем матче возможность реабилитироваться, а для этого лидеры команды должны повести партнеров за собой.



"Нужно, чтобы лидеры обнаружили себя на поле. Лидеры, которые не боятся играть, поэтому завтра мы посмотрим, кто является лидером".



"Каждый должен нести ответственность. Мы поговорили между собой и знаем, что это скверная ситуация, и мы можем выступать лучше. Каждый старается дать больше команде".



"Завтра будет отличная сделать это против большой команды. Я ожидаю, что каждый сделает больше и будет лучше сосредоточен".



"В субботу (против "Вест Хэма") нам не удалось сыграть хорошо, но мы выложились изо всех сил. Матч получился по-настоящему плохим, но мы должны нести ответственность за это".



"Я не верю, что какой-то игрок выходит на поле и не выкладывается изо всех сил. Что-то пошло не так. Лично я сыграл один из своих худших матчей с момента, как присоединился к "Юнайтед". Я смотрю в зеркало и вижу, в чем могу быть лучше", — цитирует Матича Sky Sports.