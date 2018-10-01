Матич рассчитывает, что лидеры МЮ проявят себя против "Валенсии"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич призвал лидеров команды обнаружить себя и помочь "красным дьяволам" найти выход из кризиса.
К домашнем матчу Лиги Чемпионов против "Валенсии" "Юнайтед" подходит после вылета из Кубка Лиги и уже трех поражений в семи первых матчах Премьер-Лиги. Атмосфера на "Олд Траффорд" усугубляется разногласиями Жозе Моуриньо с отдельными игроками.
Матич считает, что ответственность за результаты с тренером должны разделить игроки. Неманья видит в ближайшем матче возможность реабилитироваться, а для этого лидеры команды должны повести партнеров за собой.
"Нужно, чтобы лидеры обнаружили себя на поле. Лидеры, которые не боятся играть, поэтому завтра мы посмотрим, кто является лидером".
"Каждый должен нести ответственность. Мы поговорили между собой и знаем, что это скверная ситуация, и мы можем выступать лучше. Каждый старается дать больше команде".
"Завтра будет отличная сделать это против большой команды. Я ожидаю, что каждый сделает больше и будет лучше сосредоточен".
"В субботу (против "Вест Хэма") нам не удалось сыграть хорошо, но мы выложились изо всех сил. Матч получился по-настоящему плохим, но мы должны нести ответственность за это".
"Я не верю, что какой-то игрок выходит на поле и не выкладывается изо всех сил. Что-то пошло не так. Лично я сыграл один из своих худших матчей с момента, как присоединился к "Юнайтед". Я смотрю в зеркало и вижу, в чем могу быть лучше", — цитирует Матича Sky Sports.
01.10.2018 21:00
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Последние комментарии:
Сейчас надо поискать комменты экспертов вроде Невилла, Карагера, Анри, Скоулза и прочих, кто говорили что это чуть ли не основополагающий трансфер с прицелом на все кубки. Матич уже давно не уровень и все фанаты синих это видели. Медленный, стареющий, долго соображает, долго разворачивается, не обостряет. Только что отбор на уровне. Но удачи МЮ завтра, будет хороший матч. Хотя уверен, что Маур до конца сезона не дотянет
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Слава богу вовремя слили эту днину. Этим летом за него даже 20-ку никто бы не предложил.
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Единственный в команде кто за Маура.
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