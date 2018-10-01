Почеттино никогда не будет тренировать "Барселону"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что никогда бы не смог возглавить "Барселону".

В свое время Почеттино как игрок провел более 250 матчей за соседей "Барселоны" из "Эспаньола". Вместе со второй по статусу каталонской командой Маурисио выигрывал Кубок Испании в 2000 и 2006 года.



Выступления за "Эспаньол" наложили свой отпечаток на аргентинца, который теперь не может представить себе, что однажды будет тренировать "Барселону".



"Конечно, я до сих пор так думаю. Думаю, это несложно понять. У меня много друзей в "Барселоне", в том числе игравших за "Барсу", и я испытываю безмерное уважение к ним, но мой путь и путь "Барселоны" никогда не пересекутся, они идут в противоположных направлениях, поэтому для меня было бы невозможным тренировать "Барселону".



"Когда ты так долго имел отношение к "Эспаньолу" и так много лет жил в Барселоне", это мотивирует тебя. Всегда приятно сюда возвращать, как и играть против "Барсы". Это всегда мотивирует", — сообщил Почеттино Marca перед матчем Лиги Чемпионов с "Барселоной".