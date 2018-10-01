Почеттино никогда не будет тренировать "Барселону"

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что никогда бы не смог возглавить "Барселону".

В свое время Почеттино как игрок провел более 250 матчей за соседей "Барселоны" из "Эспаньола". Вместе со второй по статусу каталонской командой Маурисио выигрывал Кубок Испании в 2000 и 2006 года.

Выступления за "Эспаньол" наложили свой отпечаток на аргентинца, который теперь не может представить себе, что однажды будет тренировать "Барселону".

"Конечно, я до сих пор так думаю. Думаю, это несложно понять. У меня много друзей в "Барселоне", в том числе игравших за "Барсу", и я испытываю безмерное уважение к ним, но мой путь и путь "Барселоны" никогда не пересекутся, они идут в противоположных направлениях, поэтому для меня было бы невозможным тренировать "Барселону".

"Когда ты так долго имел отношение к "Эспаньолу" и так много лет жил в Барселоне", это мотивирует тебя. Всегда приятно сюда возвращать, как и играть против "Барсы". Это всегда мотивирует", — сообщил Почеттино Marca перед матчем Лиги Чемпионов с "Барселоной".



Метки Барселона, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 01.10.2018 21:46 # liverpool1892est
    Значит Реал будет тренировать

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  2. verh 01.10.2018 20:19 # verh
    МиХаЖло, а чем эта новость стала новостью? http://fapl.ru/posts/54016/
    чем она отличается от того что ты публиковал полтора года назад?

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  3. skychnie-oboi 01.10.2018 20:18 # skychnie-oboi
    Бенитес дописделся...
    А так если посмотреть какой физручий мусор в последние годы тренировал Барсу - то Поч там будет чуть не в статусе Царя.Ибо он хотя бы тренер высокого уровня, но не топ.

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  4. chebrec 01.10.2018 20:12 # chebrec
    Сколько раз говорили никогда и все равно совершали это

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