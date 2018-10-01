Ван Дейк: "Кто не согласен с ротацией, тот может уходить"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что тем, кто не согласен с политикой ротации, лучше покинуть мерсисайдский клуб.

Подписав этим летом Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири, главный тренер "красных" Юрген Клопп все чаще прибегает к ротации. Ее жертвами стали капитан Джордан Хендерсон и защитник Деян Ловрен, ранее считавшиеся твердыми игроками стартового состава.



Ван Дейк приветствует решение Клоппа. По мнению голландца, это позволит "Ливерпулю" лучше выступить на трех фронтах. Тем, кто не согласен с политикой тренера, Виргил посоветовал покинуть "Энфилд".



"Это нужно просто понять и принять. В противном случае лучше вообще найти себе новый клуб. Все мы хотим добиться успеха, мы все хотим быть полезны команде".



"Нам ждет долгий сезон, нам предстоит сыграть множество матчей. Нам нужен каждый игрок, и все это понимают. Мы стали сильнее благодаря этим приобретениям", - цитирует Ван Дейка The Telegraph.