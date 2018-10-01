Моуриньо уверен, что ему не грозит увольнение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не считает, что находится на пороге увольнения.

К матчу против "Валенсии" в Лиге Чемпионов Моуриньо подходит после кошмарной недели, в течение которой его команда упустила победу против "Вулверхэмптона", вылетела от "Дерби" из Кубка Лиги и была бита "Вест Хэмом", вдобавок Жозе серьезно поссорился с полузащитником Полем Погба.



Учитывая все это, многие видят предстоящий матч на "Олд Траффорд" как определяющий для Моуриньо, однако сам Жозе так не считает.



"Нет, я так не думаю. Разговаривал ли я с Эдом Вудвором? Это наше личное дело, и я не собираюсь рассказывать вам", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе не упустил возможность упрекнуть своих игроков и заверил, что полон решимости выправить ситуацию с результатами.



"Думаю, некоторых наших игроков наша ситуация заботит больше, чем остальных".



"В моих силах улучшить вещи, которые делаю я, и я обязательно улучшу вещи, которые зависят от меня и моей работы. Знаете, эту ситуацию очень хорошо описывает фраза на португальском. Смысл ее в том, что увиденное вами в реальности является противоположностью. Если вы понимаете, о чем я говорю".



"Вы можете смеяться и быть самым грустным человеком в мире, или у вас может быть очень грустное лицо, но вы великолепный актер, и внутри вы очень счастливы. Поэтому иногда то, что мы видим, это не то, что мы имеем", — добавил Моуриньо.