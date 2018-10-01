Моуриньо уверен, что ему не грозит увольнение

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не считает, что находится на пороге увольнения.

К матчу против "Валенсии" в Лиге Чемпионов Моуриньо подходит после кошмарной недели, в течение которой его команда упустила победу против "Вулверхэмптона", вылетела от "Дерби" из Кубка Лиги и была бита "Вест Хэмом", вдобавок Жозе серьезно поссорился с полузащитником Полем Погба.

Учитывая все это, многие видят предстоящий матч на "Олд Траффорд" как определяющий для Моуриньо, однако сам Жозе так не считает.

"Нет, я так не думаю. Разговаривал ли я с Эдом Вудвором? Это наше личное дело, и я не собираюсь рассказывать вам", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Также Жозе не упустил возможность упрекнуть своих игроков и заверил, что полон решимости выправить ситуацию с результатами.

"Думаю, некоторых наших игроков наша ситуация заботит больше, чем остальных".

"В моих силах улучшить вещи, которые делаю я, и я обязательно улучшу вещи, которые зависят от меня и моей работы. Знаете, эту ситуацию очень хорошо описывает фраза на португальском. Смысл ее в том, что увиденное вами в реальности является противоположностью. Если вы понимаете, о чем я говорю".

"Вы можете смеяться и быть самым грустным человеком в мире, или у вас может быть очень грустное лицо, но вы великолепный актер, и внутри вы очень счастливы. Поэтому иногда то, что мы видим, это не то, что мы имеем", — добавил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 01.10.2018 18:52 # winnerd
    Валенсия крепкая команда,дождётся своего шанса и Батчуай вкатает....решающая игра для Жозе.......посмторим , кто будет за него рвать жопы, а кто ходить по полю

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  2. iceman90 01.10.2018 18:37 # iceman90
    Верим в Моура. Он молодец!

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  3. tot35 01.10.2018 18:36 # tot35
    Сказочник

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  4. van-der-slav 01.10.2018 18:04 # van-der-slav
    венгер прийде порядок наведе

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