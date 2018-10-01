Сарри не думал, что Луис настолько хорош

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что защитник Давид Луис превзошел его ожидания.

В прошлом сезоне Луис поссорился с Антонио Конте, из-за чего перестал попадать в состав. С назначением Сарри бразилец вновь набрал свою лучшую форму, что ярко продемонстрировал в субботней игре с "Ливерпулем".



"Два года назад он выдал великолепный сезон, но полгода назад он вообще не играл. Когда я приехал сюда, он был слегка расстроен тем, что произошло с предыдущим тренером".



"Я думал, что Давид подойдет моему стилю игры, ведь он очень хороший и техничный защитник. Но оказалось, что он еще лучше, чем я ожидал изначально", - цитирует Сарри Sky Sports.