Сарри не думал, что Луис настолько хорош

Давид Луис Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что защитник Давид Луис превзошел его ожидания.

В прошлом сезоне Луис поссорился с Антонио Конте, из-за чего перестал попадать в состав. С назначением Сарри бразилец вновь набрал свою лучшую форму, что ярко продемонстрировал в субботней игре с "Ливерпулем".

"Два года назад он выдал великолепный сезон, но полгода назад он вообще не играл. Когда я приехал сюда, он был слегка расстроен тем, что произошло с предыдущим тренером".

"Я думал, что Давид подойдет моему стилю игры, ведь он очень хороший и техничный защитник. Но оказалось, что он еще лучше, чем я ожидал изначально", - цитирует Сарри Sky Sports.




Метки Луис, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2018 17:00

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  1. gjchancel 01.10.2018 18:28 # gjchancel
    Все это хорошо, но нужно думать о замене. Нужно вернуть Зума зимой!

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  2. mkcfc 01.10.2018 18:27 # mkcfc
    Привозила хуже кейхила

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  3. chebrec 01.10.2018 17:02 # chebrec
    Дак конечно столько отдыхал сил набирался

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