Де Брюйне возобновил тренировки с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне провел свою первую тренировку в общей группе с августа.

Напомним, чуть более шести недель назад Де Брюйне получил травму связок колена, успев до этого сыграть лишь один матч за "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Изначально доктора отводили до трех месяцев на восстановление, однако Кевин смог залечить свое повреждение в два раза быстрее. Еще в минувшую пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что на этой неделе его подопечный вернется к занятиям с первой командой.



Как сообщает BBC, в общую группу 27-летний бельгиец вернулся уже в понедельник. Естественно против "Хоффенхайма" во вторник Де Брюйне не сыграет, но его участие в важнейшем матче против "Ливерпуля" в воскресенье стало бы приятным бонусом для Гвардиолы.



Также сообщается, что на тренировке "Сити" был замечен нападающий Серхио Агуэро, несмотря на свои проблемы со стопой. А вот защитник Бенжамен Менди по-прежнему отстранен от первой команды из-за многократных нарушений дисциплины.