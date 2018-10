Клопп сомневается, что Старридж выдержит 90 минут

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, что нападающий Даниэль Старридж может провести весь матч целиком.

После своих выходов на замену Старридж забил уже два мяча в рамках Премьер-Лиги. Сначала Даниэль поразил ворота "Вест Хэма", а затем принес команде ничью в гостевом матче с "Челси".



Клопп остался под впечатлением от игры Старриджа на старте сезона, но сомневается, что бомбардир может выдержать все 90 минут. Юрген до сих пор не уверен в физическом состоянии склонного к травмам игрока.



"Даниэль был великолепен против ПСЖ, но сейчас мы нацелены на то, чтобы он провел весь матч на высокой скорости. Мы еще не пробовали это сделать, но я не знаю, выдержит ли Даниэль".



"Он не заставляет нас менять стиль, он четко понимает, что мы от него требуем. Он может быть десяткой, может быть девяткой, может играть между линий и пасовать на партнеров. Он все это умеет. Он очень умный игрок", - цитирует Клоппа Four Four Two.