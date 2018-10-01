Роуз верит, что вслед за "Реалом" "Тоттенхэм" обыграет "Барселону"

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что его команда ищет вдохновение перед матчем Лиги Чемпионов против "Барселоны" в победе над "Реалом" в прошлом сезоне.

Во вторник вечером лондонцам необходимо набрать три очка против лучшей команды Ла Лиги, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Роуз надеется, что "Тоттенхэму" поможет опыт игры с "Реалом", которого они переиграли прошлой осенью.



"Мы приехали на "Сантьяго Бернабеу", и нам не повезло сыграть лишь вничью. Затем мы встретились на "Уэмбли" и полностью их переиграли. И не только их, но и дортмундскую "Боруссию". Мы доказали, что способны побеждать такие команды".



"Месси остается моим любимым игроком, но мы должны закрыть всю "Барселону", а не думать только о нем. Мы обязаны побеждать, у нас нет права на ошибку", - цитирует Роуза ESPN.