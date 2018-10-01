Ван Дейк не переживает из-за формы Салаха

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что форма нападающего Мохамеда Салаха не должна вызывать беспокойство.

В семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Салах, лучший бомбардир прошлой кампании с 32 голами, пока отличился лишь трижды.



26-летний египтянин не смог поразить ворота "Челси" в субботу вечером, и даже главный тренер "красных" Юрген Клопп признал, что это был "не лучший матч в карьере Мо". Однако Ван Дейк уверен, что голы еще придут к его партнеру.



"Позади только семь матчей, и Мо упорно трудится. Он прежний Мо, и среди прочего ему требуется немного удачи. Я совершенно не переживаю, да и ему самому не нужно переживать. Мы все делаем вместе, мы всегда готовы подставить ему плечо, и он будет забивать снова. Матч против "Челси" получился тяжелым для него, но это часть футбола", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.