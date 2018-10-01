Гвардиола верит в игроков "Сити" перед визитом на "Энфилд"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не боится очередного выезда в гости к "Ливерпулю".

В ближайшее воскресенье "горожане" сыграют на "Энфилде", где проиграли все три матча под руководством Гвардиолы и не побеждают уже 16 лет. Пеп понимает всю сложность задачи, которая перед ним стоит, но предстоящей встречи не боится.



"Я верю в команду, верю в своих парней. Я знаю, как они упорно работают, невзирая на результат. Да, я помню, что "Сити" давно не побеждал на "Энфилде", но я хочу, чтобы команда показала зрелость".



"Если "Ливерпуль" снова нас обыграет нас, то, значит, они собрали хорошую команду. Мы знаем, что они проиграли "Челси", но на "Энфилде" они забивают много голов и почти не пропускают. В любом случае все решит финиш сезона", - сообщил Гвардиола Goal.