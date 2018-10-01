Гвардиола верит в игроков "Сити" перед визитом на "Энфилд"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не боится очередного выезда в гости к "Ливерпулю".

В ближайшее воскресенье "горожане" сыграют на "Энфилде", где проиграли все три матча под руководством Гвардиолы и не побеждают уже 16 лет. Пеп понимает всю сложность задачи, которая перед ним стоит, но предстоящей встречи не боится.

"Я верю в команду, верю в своих парней. Я знаю, как они упорно работают, невзирая на результат. Да, я помню, что "Сити" давно не побеждал на "Энфилде", но я хочу, чтобы команда показала зрелость".

"Если "Ливерпуль" снова нас обыграет нас, то, значит, они собрали хорошую команду. Мы знаем, что они проиграли "Челси", но на "Энфилде" они забивают много голов и почти не пропускают. В любом случае все решит финиш сезона", - сообщил Гвардиола Goal.




Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2018 13:00

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  1. skychnie-oboi 01.10.2018 13:50 # skychnie-oboi
    МС мусор с дярявой защитой.
    Который выносится гегеном на изи.Будут только на кипера перепас делать.
    4-1 без проблем.

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  2. kapkarawka 01.10.2018 13:44 # kapkarawka
    Лысый шарлатан уже солому стелит

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  3. cunningham 01.10.2018 13:24 # cunningham
    у колбасы как были проблемы в обороне так и остались, если грамотно ими пользоваться и не позволять лишнего их нападающим, то дело в шляпе.

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  4. vyrentz 01.10.2018 13:11 # vyrentz
    В конце подстелил слегка. Кстати, сверху пдр

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  5. mancityman 01.10.2018 13:09 # mancityman
    Для КОРОЛЕЙ это будет обычный матч с середняком, которых мы обоссым в их же логове!

    колбаса 0 - 3 КОРОЛИ ! ! !

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  6. redwhitegun 01.10.2018 13:09 # redwhitegun
    Да просто ничейку скатайте и все будут довольны ;)

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