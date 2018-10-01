Гвардиола верит в игроков "Сити" перед визитом на "Энфилд"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не боится очередного выезда в гости к "Ливерпулю".
В ближайшее воскресенье "горожане" сыграют на "Энфилде", где проиграли все три матча под руководством Гвардиолы и не побеждают уже 16 лет. Пеп понимает всю сложность задачи, которая перед ним стоит, но предстоящей встречи не боится.
"Я верю в команду, верю в своих парней. Я знаю, как они упорно работают, невзирая на результат. Да, я помню, что "Сити" давно не побеждал на "Энфилде", но я хочу, чтобы команда показала зрелость".
"Если "Ливерпуль" снова нас обыграет нас, то, значит, они собрали хорошую команду. Мы знаем, что они проиграли "Челси", но на "Энфилде" они забивают много голов и почти не пропускают. В любом случае все решит финиш сезона", - сообщил Гвардиола Goal.
01.10.2018 13:00
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МС мусор с дярявой защитой.
Который выносится гегеном на изи.Будут только на кипера перепас делать.
4-1 без проблем.
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Лысый шарлатан уже солому стелит
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у колбасы как были проблемы в обороне так и остались, если грамотно ими пользоваться и не позволять лишнего их нападающим, то дело в шляпе.
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В конце подстелил слегка. Кстати, сверху пдр
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Для КОРОЛЕЙ это будет обычный матч с середняком, которых мы обоссым в их же логове!
колбаса 0 - 3 КОРОЛИ ! ! !
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Да просто ничейку скатайте и все будут довольны ;)
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