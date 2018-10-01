Санчес жалеет, что променял "Арсенал" на МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пожалел, что покинул "Арсенал". Теперь его будущее на "Олд Траффорд" находится под вопросом.

Как сообщает Daily Mirror, 29-летний Санчес остался недоволен тем, что не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Главный тренер Жозе Моуриньо согласился с журналистами, что в последнее время чилиец не показывает свой лучший футбол.



Более того, издание не исключает, что Алексис уже пожалел о своем решении перебраться в МЮ минувшей зимой. На старте нынешнего сезона Санчес провел всего пять матчей и сделал только один голевой пас.



Скверное настроение чилийца лишь добавит головной боли Моуриньо перед матчем Лиги Чемпионов с "Валенсией". Жозе уже настроил против себя вингера Антони Мартиаля и полузащитника Поля Погба. Вполне вероятно, что к ним примкнет самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги.