Санчес жалеет, что променял "Арсенал" на МЮ
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пожалел, что покинул "Арсенал". Теперь его будущее на "Олд Траффорд" находится под вопросом.
Как сообщает Daily Mirror, 29-летний Санчес остался недоволен тем, что не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Главный тренер Жозе Моуриньо согласился с журналистами, что в последнее время чилиец не показывает свой лучший футбол.
Более того, издание не исключает, что Алексис уже пожалел о своем решении перебраться в МЮ минувшей зимой. На старте нынешнего сезона Санчес провел всего пять матчей и сделал только один голевой пас.
Скверное настроение чилийца лишь добавит головной боли Моуриньо перед матчем Лиги Чемпионов с "Валенсией". Жозе уже настроил против себя вингера Антони Мартиаля и полузащитника Поля Погба. Вполне вероятно, что к ним примкнет самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги.
01.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
Мягко говоря, уже начинает надоедать, что стоит МЮ купить ТОП игрока мирового уровня, так он сразу же превращается в не играющий якорь с огромной зарплатой. Уже просто надоело это.
(ответить)
Получает самую большую личку, бедолага. Пожалейте его и накиньте еще 100к сверху.
Откровенно говоря, он еще в Арсенале стал сдуваться.
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самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги.
Источник: http://fapl.ru/posts/65612/
кыыыыык
(ответить)
ну и что? главное было перехватить его у сити, чтоб не усилять прошлогоднего конкурента за чемпионство
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Че вы к Алексису пристали? Дайте ему спокойно денег заработать. Ему наверняка ваще похуй уже на все эти терки между Погба и Жозе, да и на сезон. Любой дурак понимает что потолок МЮ этом сезоне это пятое место в лиге и КА, если повезет :)
(ответить)
Недоволен он. Да ты играешь как говно собачье.
(ответить)
А вот Роуз и Адервейрелд похоже только рады, что не перешли в мю летом
(ответить)
У жозе был 4й сезон? Так и хочется чтоб остался еще пару лет в му
(ответить)
Чувак за бабками ушел, только не подумал, что ему там херово будет.
(ответить)
Спасибо МЮ за Санчеза с Фредом, и Челси за Жоржиньо
(ответить)
Про Байи забыли, с ним тоже война. Если адекватно, то мог бы помочь Тоттенхэму, если согласится на урезанную в четыре раза зп. Иначе, досидит за большое лавэ на лавке как Швайни.
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На самом деле это просто загадка, как он сдулся в МЮ будучи по уровню выше 90: команды дьяволов, выбери он другой манчестер в то трансферное окно, остался бы на уровне, а это просто мистика..
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500к развеивают в миг все жалости.
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Получил то, что заслужил, шл*ха продажная.
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Заголовок:Санчес жалеет, что променял "Арсенал" на МЮ
Смысл: Издание не исключает, что Алексис уже пожалел о своем решении перебраться в МЮ минувшей зимой
Даун на ньюсе все такой же даун.
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Где твоя медаль АПЛ, за которой ты ушел в скам?
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Надо было в Сити переходить.
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Охх да.. сейчас бы отлично вписался в игру Эмери. Нам сильных фланговых игроков не хватает
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одни крысы в мю
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10-7-10
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