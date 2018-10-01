Санчес жалеет, что променял "Арсенал" на МЮ

Алексис Санчес Вингер "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пожалел, что покинул "Арсенал". Теперь его будущее на "Олд Траффорд" находится под вопросом.

Как сообщает Daily Mirror, 29-летний Санчес остался недоволен тем, что не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Главный тренер Жозе Моуриньо согласился с журналистами, что в последнее время чилиец не показывает свой лучший футбол.

Более того, издание не исключает, что Алексис уже пожалел о своем решении перебраться в МЮ минувшей зимой. На старте нынешнего сезона Санчес провел всего пять матчей и сделал только один голевой пас.

Скверное настроение чилийца лишь добавит головной боли Моуриньо перед матчем Лиги Чемпионов с "Валенсией". Жозе уже настроил против себя вингера Антони Мартиаля и полузащитника Поля Погба. Вполне вероятно, что к ним примкнет самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги.




Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. seed 01.10.2018 13:55 # seed
    Мягко говоря, уже начинает надоедать, что стоит МЮ купить ТОП игрока мирового уровня, так он сразу же превращается в не играющий якорь с огромной зарплатой. Уже просто надоело это.

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  2. fc-oil 01.10.2018 13:44 # fc-oil
    Получает самую большую личку, бедолага. Пожалейте его и накиньте еще 100к сверху.
    Откровенно говоря, он еще в Арсенале стал сдуваться.

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  3. hammersmith 01.10.2018 13:36 # hammersmith
    самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/65612/

    кыыыыык

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  4. liverfun 01.10.2018 13:09 # liverfun
    ну и что? главное было перехватить его у сити, чтоб не усилять прошлогоднего конкурента за чемпионство

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  5. redwhitegun 01.10.2018 13:06 # redwhitegun
    Че вы к Алексису пристали? Дайте ему спокойно денег заработать. Ему наверняка ваще похуй уже на все эти терки между Погба и Жозе, да и на сезон. Любой дурак понимает что потолок МЮ этом сезоне это пятое место в лиге и КА, если повезет :)

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  6. muaxaxaxa 01.10.2018 13:02 # muaxaxaxa
    Недоволен он. Да ты играешь как говно собачье.

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  7. zzspurs 01.10.2018 12:54 # zzspurs
    А вот Роуз и Адервейрелд похоже только рады, что не перешли в мю летом

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  8. zzspurs 01.10.2018 12:49 # zzspurs
    У жозе был 4й сезон? Так и хочется чтоб остался еще пару лет в му

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  9. mrork 01.10.2018 12:43 # mrork
    Чувак за бабками ушел, только не подумал, что ему там херово будет.

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  10. shakur 01.10.2018 12:42 # shakur
    Спасибо МЮ за Санчеза с Фредом, и Челси за Жоржиньо

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  11. vyrentz 01.10.2018 12:25 # vyrentz
    Про Байи забыли, с ним тоже война. Если адекватно, то мог бы помочь Тоттенхэму, если согласится на урезанную в четыре раза зп. Иначе, досидит за большое лавэ на лавке как Швайни.

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  12. beatboy 01.10.2018 12:25 # beatboy
    На самом деле это просто загадка, как он сдулся в МЮ будучи по уровню выше 90: команды дьяволов, выбери он другой манчестер в то трансферное окно, остался бы на уровне, а это просто мистика..

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  13. electric 01.10.2018 12:23 # electric
    500к развеивают в миг все жалости.

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  14. ry-l 01.10.2018 12:20 # ry-l
    Получил то, что заслужил, шл*ха продажная.

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  15. fanstevengerrard 01.10.2018 12:20 # fanstevengerrard
    Заголовок:Санчес жалеет, что променял "Арсенал" на МЮ

    Смысл: Издание не исключает, что Алексис уже пожалел о своем решении перебраться в МЮ минувшей зимой

    Даун на ньюсе все такой же даун.

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  16. lfc-in-my-heart 01.10.2018 12:18 # lfc-in-my-heart
    Где твоя медаль АПЛ, за которой ты ушел в скам?

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  17. ccchelsea 01.10.2018 12:17 # ccchelsea
    Надо было в Сити переходить.

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  18. royal-arsenal 01.10.2018 12:13 # royal-arsenal
    Охх да.. сейчас бы отлично вписался в игру Эмери. Нам сильных фланговых игроков не хватает

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  19. chr1s8rown 01.10.2018 12:12 # chr1s8rown
    одни крысы в мю

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  20. kapkarawka 01.10.2018 12:05 # kapkarawka
    10-7-10

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