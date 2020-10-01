Бартомеу не верит, что "Юнайтед" продаст Погба

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сомневается, что "Манчестер Юнайтед" продаст полузащитника Поля Погба.

На фоне конфликта между Погба и главным тренером Жозе Моуриньо пресса с новой силой заговорила о скором отъезде Поля на "Камп Ноу". Если верить слухам, то уже в ноябре агент француза Мино Райола обсудит будущее своего клиента на" Олд Траффорд".



В свежем интервью The Times Бартомеу усомнился, что все это выльется в трансфер Погба в "Барселону". Президент каталонского клуба не уверен, что "Юнайтед" захочет расстаться со своим самым ценным активом.



"Я читал об этом в прессе, но журналисты говорят не только про Погба, но и про других игроков. Чаще всего клубы просто не хотят их продавать. Они хотят расти и становиться лучше".



"Когда я натыкаюсь на подобную информацию, то иногда набираю генеральному директору и спрашиваю, действительно ли они хотят продать этого игрока. И, как правило, они отвечают отрицательно", - признался Бартомеу.