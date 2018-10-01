Бернарду Силва верит, что Агуэро сможет стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва убежден, что его одноклубник Серхио Агуэро способен стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.
В победном матче против "Брайтона" в субботу (2:0) Агуэро забил свой 148-й гол за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Ровно столько же раз за "Ньюкасл" в свое время отличился Алан Ширер.
Теперь по количеству голов за один клуб Агуэро уступает только Уэйну Руни, который 183 раза поражал ворота соперников в Премьер-Лиге за "Манчестер Юнайтед".
Однако Бернарду считает, что аргентинский бомбардир способен замахнуться и на более серьезное достижение — 260 голов Ширера в Премьер-Лиге. Благо недавно Серхио продлил свой контракт и теперь будет выступать за "горожан" до 2021 года.
"Он легенда — не только для "Манчестер Сити", но и для Премьер-Лиги. Если он не лучший нападающий в мире, то точно один из лучших".
"Замечательно, что мы можем рассчитывать на него, каждый сезон он забивает 30 голов или больше. Когда у тебя есть игрок вроде него, это очень помогает".
"Игроки, которые забивают по 30 голов, вызывают восхищение. Они отказываются расслабляться и в следующем сезоне стараются снова забить 30-40 голов. Мы должны ценить это и радоваться, что обладаем им".
"Если он покорит этот рекорд, так будет только лучше, потому что каждый знает, насколько важен Алан Ширер для английского футбола и для Премьер-Лиги".
"Думаю, он может побить этот рекорд, у него есть необходимый потенциал. Каждый сезон он забивает все больше и больше. Мы в Манчестере надеемся, он продолжит помогать нам выигрывать титулы", — цитирует Силву Sky Sports.
01.10.2018 10:00
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Последние комментарии:
В смысле только Ширеру? А Анри?
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У Кейна уже 108 голов в лиге, врядли он не обойдет Ширера
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Если только промежуточно, так как Тоттенхэмская машина Кейн, обойдёт всех на Альбионе.
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KING! ! !
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