Бернарду Силва верит, что Агуэро сможет стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен

Серхио Агуэро Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва убежден, что его одноклубник Серхио Агуэро способен стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.

В победном матче против "Брайтона" в субботу (2:0) Агуэро забил свой 148-й гол за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Ровно столько же раз за "Ньюкасл" в свое время отличился Алан Ширер.

Теперь по количеству голов за один клуб Агуэро уступает только Уэйну Руни, который 183 раза поражал ворота соперников в Премьер-Лиге за "Манчестер Юнайтед".

Однако Бернарду считает, что аргентинский бомбардир способен замахнуться и на более серьезное достижение — 260 голов Ширера в Премьер-Лиге. Благо недавно Серхио продлил свой контракт и теперь будет выступать за "горожан" до 2021 года.

"Он легенда — не только для "Манчестер Сити", но и для Премьер-Лиги. Если он не лучший нападающий в мире, то точно один из лучших".

"Замечательно, что мы можем рассчитывать на него, каждый сезон он забивает 30 голов или больше. Когда у тебя есть игрок вроде него, это очень помогает".

"Игроки, которые забивают по 30 голов, вызывают восхищение. Они отказываются расслабляться и в следующем сезоне стараются снова забить 30-40 голов. Мы должны ценить это и радоваться, что обладаем им".

"Если он покорит этот рекорд, так будет только лучше, потому что каждый знает, насколько важен Алан Ширер для английского футбола и для Премьер-Лиги".

"Думаю, он может побить этот рекорд, у него есть необходимый потенциал. Каждый сезон он забивает все больше и больше. Мы в Манчестере надеемся, он продолжит помогать нам выигрывать титулы", — цитирует Силву Sky Sports.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рекорды, Силва

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 942

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Последние комментарии:




  1. volwebni4ek 01.10.2018 11:08 # volwebni4ek
    В смысле только Ширеру? А Анри?

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  2. redwhitegun 01.10.2018 10:26 # redwhitegun
    У Кейна уже 108 голов в лиге, врядли он не обойдет Ширера

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  3. im-first 01.10.2018 10:12 # im-first
    Если только промежуточно, так как Тоттенхэмская машина Кейн, обойдёт всех на Альбионе.

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  4. mancityman 01.10.2018 10:09 # mancityman
    KING! ! !

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