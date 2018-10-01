Шоу: "Мы были ужасны против "Вест Хэма"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что его команда была "ужасна" в проигранном матче против "Вест Хэма".

В минувшую субботу раздираемые внутренними противоречиями "красные дьяволы" показали удручающий футбол на Лондонском стадионе, потерпев свое третье поражение в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. Шоу считает, что отрицать очевидное нельзя.



"Если хотите правду, то я искренне думаю, что это было ужасно. Мы не выглядели командой, которая может обыграть "Вест Хэм". Думаю, индивидуально и коллективно мы были ужасны".



"Это недостаточно хорошо. Тяжело с этим смириться, и мы сожалеем, что болельщикам пришлось за этим наблюдать. Это было недостаточно хорошо для такой команды, как "Манчестер Юнайтед", учитывая все наши таланты".



"С первого момента было видно, что мы не выигрываем подборы и единоборства. Это тяжело, и такого не должно быть. В такого рода матчах мы должны доминировать, создавать моменты, показывать людям, что мы заслуживаем представлять "Юнайтед". В данном матче этого не было. Мы были очень плохи. Очень, очень плохи", — цитирует Шоу The Independent.