Шоу: "Мы были ужасны против "Вест Хэма"

Жозе Моуриньо и Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что его команда была "ужасна" в проигранном матче против "Вест Хэма".

В минувшую субботу раздираемые внутренними противоречиями "красные дьяволы" показали удручающий футбол на Лондонском стадионе, потерпев свое третье поражение в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. Шоу считает, что отрицать очевидное нельзя.

"Если хотите правду, то я искренне думаю, что это было ужасно. Мы не выглядели командой, которая может обыграть "Вест Хэм". Думаю, индивидуально и коллективно мы были ужасны".

"Это недостаточно хорошо. Тяжело с этим смириться, и мы сожалеем, что болельщикам пришлось за этим наблюдать. Это было недостаточно хорошо для такой команды, как "Манчестер Юнайтед", учитывая все наши таланты".

"С первого момента было видно, что мы не выигрываем подборы и единоборства. Это тяжело, и такого не должно быть. В такого рода матчах мы должны доминировать, создавать моменты, показывать людям, что мы заслуживаем представлять "Юнайтед". В данном матче этого не было. Мы были очень плохи. Очень, очень плохи", — цитирует Шоу The Independent.



Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1049

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. carrick-16 01.10.2018 10:15 # carrick-16
    Единственный игрок МЮ который заслуживает уважения.

    (ответить)

  2. vyrentz 01.10.2018 09:40 # vyrentz
    Единственный манк, которого стоит брать в фентази.

    (ответить)

  3. electric 01.10.2018 09:27 # electric
    Красавчики просто.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: