Лено: "Это мой большой шанс"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено видит в травме конкурента по позиции Петр Чеха большой шанс для себя.

Напомним Чех будет вынужден пропустить несколько ближайших недель из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в концовке первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги против "Уотфорда".



В остатке того матча Бернд достойно заменил Чеха, не пропустив и поспособствовав победе со счетом 2:0. Теперь летний новичок "канониров" надеется так играть и дальше, чтобы попробовать закрепиться в качестве первого номера команды.



"Конечно, я в восторге от этого шанса. Теперь, когда Петр травмирован — и я не знаю, насколько — у меня есть возможность играть больше матчей и демонстрировать тренеру свое мастерство".



"Это большой шанс для меня. Я не хочу сказать, что травма Петра обрадовала меня. Думаю, это всегда плохо, поэтому я сочувствую ему".



"Но теперь у меня будет больше возможностей играть, и я сосредоточусь на матчах", — цитирует Лено Sky Sports.