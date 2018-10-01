Джеррард считает, что "Ливерпулю" не хватает опыта больших побед

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что опыт — единственное, чего команде Юргена Клоппа может не хватить для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

На старте нового сезона "красные" производят очень мощное впечатление, лишь однажды потеряв очки в семи первых матчах. Однако опыта больших побед "Ливерпуль" не имеет — из состава мерсисайдской команды только Джеймс Милнер и Даниэль Старридж могут похвастать медалями Премьер-Лиги, и Джеррард обращает на это внимание.



"Думаю, опыт — это единственное, чего им не хватает. Как вы знаете, я и сам несколько раз подбирался к чемпионству в составе "Ливерпуля", и нам тоже не хватало этого опыта. Когда мы стремились к победе, у меня всегда было ощущение, что где-то есть слабое место".



"Глядя на "Ливерпуль" сейчас, я не могу найти никаких слабых мест, когда они играют в полную силу, а все игроки здоровы и в форме. Думаю, это команда значительно сильнее, чем те, за которые играл я. Это лучший состав "Ливерпуля" за очень долгое время", — сообщил Джеррард BBC 5 Live.