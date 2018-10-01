"Челси" сменит капитана

Эден Азар и Сесар Аспиликуэта На стартовавшей неделе "Челси" может обрести нового постоянного капитана. На эту роль есть два явных фаворита.

Как известно, прямо сейчас капитаном "синих" формально остается Гари Кэхилл. Однако 32-летний защитник напрочь лишен игровой практики и уже заявил о своих планах покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, если его ситуация не изменится.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не стал спешить с решением капитанского вопроса на старте сезона, но теперь, познакомившись с игроками получше, готовится объявить, кто будет носить повязку на постоянной основе.

Как сообщает The Telegraph, свой выбор Сарри сделает между защитником Сесаром Аспиликуэтой и плеймейкером Эденом Азаром — двумя ключевыми и одними из самых стабильных игроков команды последних лет.

"Я хочу поговорить со своим клубом лицом к лицу, прежде чем поведаю вам о своем решении. Думаю, будет правильно, что мой клуб узнает о моем решении до журналистов. В предыдущие две-три недели это было невозможно, но я думаю, на следующей неделе будет возможно", — сообщил Сарри.



Метки Азар, Аспиликуэта, капитаны, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. takesha 01.10.2018 08:06 # takesha
    Азар должен быть

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  2. gjchancel 01.10.2018 07:51 # gjchancel
    Аспи сейчас не лучшей форме. На счёт капитана я реально хз. Жёлтая, что Жоржиньо так мало сыграл за Челси, я бы его сделал капитаном. Можно отдать повязку Азару, поможет склонить к новому контракту.

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  3. farot 01.10.2018 07:50 # farot
    интересно, прогнутся под Азара или нет

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  4. cezar 01.10.2018 06:45 # cezar
    Однозначна Аспи!

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  5. chebrec 01.10.2018 06:17 # chebrec
    Все топы

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