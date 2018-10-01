"Челси" сменит капитана

На стартовавшей неделе "Челси" может обрести нового постоянного капитана. На эту роль есть два явных фаворита.

Как известно, прямо сейчас капитаном "синих" формально остается Гари Кэхилл. Однако 32-летний защитник напрочь лишен игровой практики и уже заявил о своих планах покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, если его ситуация не изменится.



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не стал спешить с решением капитанского вопроса на старте сезона, но теперь, познакомившись с игроками получше, готовится объявить, кто будет носить повязку на постоянной основе.



Как сообщает The Telegraph, свой выбор Сарри сделает между защитником Сесаром Аспиликуэтой и плеймейкером Эденом Азаром — двумя ключевыми и одними из самых стабильных игроков команды последних лет.



"Я хочу поговорить со своим клубом лицом к лицу, прежде чем поведаю вам о своем решении. Думаю, будет правильно, что мой клуб узнает о моем решении до журналистов. В предыдущие две-три недели это было невозможно, но я думаю, на следующей неделе будет возможно", — сообщил Сарри.