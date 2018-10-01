Моуриньо и Погба: история отношений

Выездное поражение от "Вест Хэма" стало достойным завершением недели "Манчестер Юнайтед", по ходу которой публика выясняла, чье эго внутри этого клуба требует большего поощрения. Отношения Жозе Моуриньо и Поля Погба достигли своей низшей точки, но с какого момента времени все пошло не так?

После матча на Лондонском стадионе Жозе Моуриньо решил избежать двусмысленных комментариев о Поле Погба, которого он заменил по ходу второго тайма — тем более что МЮ был плох настолько, что замену заслуживал каждый из игроков. Но это поражение, ставшее уже третьим в семи играх чемпионата, все равно будут рассматривать сквозь тему токсичной атмосферы внутри команды, где главные люди не столько преследуют общую цель, сколько пытаются подать лично себя в хорошем свете.



Эпизод, снятый на камеры по ходу тренировки "Юнайтед" в среду, действительно не имел никакого содержания — здесь Моуриньо прав. Подобные ситуации могут возникать регулярно, и одна конкретная — с участием Поля Погба и менеджера МЮ — не несла никакой смысловой нагрузки без звука. "Какой еще конфликт?" — переспросил Жозе, и журналистам не было что ответить. История отношений Моуриньо и Погба — это история постоянных домыслов и намеков. История, в которой прямого конфликта, скорее всего, никогда и не было, но идея о нем теперь выгодна обеим сторонам, прикрывающим слабости в своей работе.



Сейчас в это сложно поверить, но всего два года назад отношения Моуриньо и Погба имели прямо противоположный характер. Когда француз вернулся на "Олд Траффорд", новый на тот момент менеджер МЮ говорил о подписании одного из лучших игроков мира, "обладающего эго и личностью" для того, чтобы быть лидером на футбольном поле. Погба идеально подчеркивал свое желание поработать с таким успешным тренером, как Моуриньо. Португалец в первый же сезон заговорил о том, что в будущем Поль может стать капитаном команды, а Погба рассказывал об "особеннном" тренере, выигравшем уже в первый год три трофея.



Правда была в том, что первый сезон на "Олд Траффорд" Погба провел посредственно, но это также была правда, которую не хотел признавать публично Моуриньо. Иногда доходило до абсурда: как после выездной игры с "Ливерпулем", когда тренер заявил, что Поль действовал "феноменально". Стоило экс-игрокам" "Юнайтед" сказать что-то критичное в адрес француза, как Моуриньо тут же парировал: требовал проявить уважение к Полю и его семье, а также замечал, что Погба не виноват в том, что зарабатывает в 10 раз больше своих предшественников. Моуриньо был твердо намерен построить игру "Юнайтед" вокруг фигуры Погба, прощая Полю любые слабости с надеждой, что эта поддержка окупится в ближайшее время.



Старт второго сезона оправдывал этот подход. МЮ начал кампанию по-чемпионски, а Погба был лучшим игроком команды. Но травма, полученная Полем в сентябре, отразилась не только не результатах "Юнайтед", но и на отношении Моуриньо. О проблемах Погба с подколенным сухожилием в клубе знали. С французом работали, но он предпочел параллельно заниматься с персональным тренером — любимый сюжет в инстаграме для современных футболистов. Моуриньо посчитал, что это сделало игрока более уязвимым для травмы. Возможно, Жозе был не прав, но он воспринял это как еще одно подтверждение проблемы современных спортсменов, не желающих слушать советы своих тренеров. Или даже неблагодарность лично от Погба.



Когда Поль вернулся на поле, Моуриньо оказал ему поддержку на словах, но качество выступлений француза по ходу сезона ухудшилось. Переломный момент наступил в январской встрече с "Тоттенхэмом", когда Жозе убрал Погба (проваливавшего встречу) с поля по ходу второго тайма. За полтора года до этого Моуриньо менял Поля всего раз — в первой игре после сентябрьской травмы, когда это объяснилось физическим состоянием игрока. Погба будет снова заменен в провальном матче с "Ньюкаслом", а затем окажется на скамейке запасных в первой встрече плей-офф Лиги Чемпионов с "Севильей". Кажется, тогда Моуриньо решил, что самый талантливый игрок его команды требует противоположного подхода — пришло время не прощать Погба все ошибки, а публично поставить его под сомнение.



Метод, который работал у Моуриньо с футболистами старшего поколения, сейчас не дал результата. Он не привел к конфликту, а только лишь подчеркнул, что такие вещи не имеют влияние на нынешнюю молодежь. "Жозе пытался его пристыдить, но я боюсь, что Погба даже ничего не понял", — отметил тогда экс-подопечный португальца Фрэнк Лэмпард. Погба скоро вернулся в состав и играл так же, как и полтора года до этого — через раз эффективно, но чаще с недостатком дисциплины и игрового интеллекта. Именно в тот момент развитие МЮ при Моуриньо развернулось в обратную сторону — теперь каждому предстояло защищать не цвета клуба, а свою правду.



В апреле Пеп Гвардиола рассказал о том, что зимой Погба ему предлагал агент футболиста Мино Райола, и с того момента в новый для себя режим перешел и футболист. Из-за Райолы в свое время юного Погба решил отпустить сэр Алекс Фергюсон: шотландец считал, что тот требует невероятную зарплату для игрока, который пока не имеет ничего, кроме потенциала. Спустя годы ситуация начала повторяться: Погба не приблизился к лучшим игрокам Премьер-Лиги, не оправдал потраченных на него денег самой игрой, но стал шантажировать клуб своим звездным статусом.



Победа на Чемпионате Мира со сборной Францией ему в этом помогла. Моуриньо сделал вполне резонные замечания об игре Погба на турнире, которые, по слухам, задели француза. Но это были не эмоции, а расчет — с обеих сторон. Моуриньо пытался оградить себя от ожидаемых сравнений игры Погба на мундиале и в "Манчестер Юнайтед". Поль и Райола пытались подчеркнуть, что причина посредственной игры француза в Англии — менеджер, с которым Погба ощущает себя не до конца счастливым.



На старте этого сезона от обоих было еще несколько подобных комментариев, поддерживающих разный нарратив. Периодически стороны проявляли друг к другу симпатию: например, когда Моуриньо дал Погба капитанскую повязку в стартовой игре с "Лестером". Или когда Поль после победы над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов поблагодарил тренера за решение позволить ему бить пенальти. Но новые неудачи снова открыли реальное положение вещей.



После домашней ничьей с "Вулверхэмптон" Поль Погба дал комментарии о стиле игры команды, подтекст которых был очевиден даже тем, кто полностью избегает скрытых смыслов в футбольных интервью. "Юнайтед" стоило один раз потерять очки после трех подряд побед, чтобы Погба вернулся к старой теме — оправдыванию своей плохой игры тактикой тренера. Моуриньо был не лучше. После того же матча он поставил под вопрос менталитет игроков, а также неслучайно подчеркнул: "Вулверхэмптон играл в футбол так, как играют финал чемпионата мира — так, как нужно играть всегда". Странное сравнение для тренера клубной команды, в составе которой есть всего один чемпион мира. Поль Погба.



Затем было лишение Погба статуса вице-капитана, вылет из Кубка Лиги от "Дерби Каунти", подозрительная ситуация на тренировке и безвольное поражение на поле "Вест Хэма". Когда Моуриньо менял Поля по ходу второго тайма, никакой драмы уже не наблюдалось. Тренер и футболист профессионально похлопали друг друга по плечу — перекладывание ответственности теперь выглядело рутинной для обоих. В этот момент Жозе Моуриньо и Поль Погба заняты не тем, чтобы вывести команду из кризиса, а тем, чтобы в момент неизбежного фиаско сохранить лучший вид для себя лично. Поощрения не заслуживает ни одно из двух эго, тем более что самые большие достижения каждого из них касаются каких угодно команд, но только не "Манчестер Юнайтед".



Иван Громиков специально для FAPL.ru