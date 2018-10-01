Грилиш будет доступен за 30 млн. фунтов, если "Астон Вилла" не выйдет в Премьер-Лигу

Следующим летом полузащитник Джек Грилиш будет доступен для приобретения за 30 миллионов фунтов при условии, что "Астон Вилла" не выйдет в Премьер-Лигу.

В прошлый понедельник Грилиш связал свое будущее с бирмингемским клубом до 2023 года. Эта новость не стала сюрпризом — несколькими днями ранее пресса сообщала, что новая сделка близка и будет предусматривать отступные в 60 миллионов фунтов.



Однако изданию Daily Mirror удалось выяснить, что фиксированная стоимость выкупа трансфера Джека составляет только 30 млн. фунтов, причем этот пункт станет активен, только если "вилланы" не оформят повышение в классе по итогам этого сезона Чемпионшипа.



Таким образом, новый контракт позволил 23-летнему англичанину повысить свою зарплату до 50 тыс. фунтов в неделю, а заодно получить хорошие шансы выступать в Премьер-Лиге в следующем сезоне — с "Астон Виллой" или каким-либо другим клубом.



Добавим, что минувшим летом главным претендентом на Грилиша был "Тоттенхэм". После подписания нового контракта с "Астон Виллой" Джек признался, что хотел этого перехода.