Моуриньо рад, что "Юнайтед" играет следующий матч уже во вторник

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что свой следующий матч его команда проведет уже во вторник вечером, чтобы попытаться поскорее реабилитироваться за разочаровывающее результаты.

Последняя неделя получилась по-настоящему ужасной для Моуриньо, чья команда упустила победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона", вылетела от "Дерби" в Кубке Лиги, а затем с треском проиграла "Вест Хэму".



Вишенкой на торте для Жозе стал конфликт с полузащитником Полем Погба, однако уже через пару дней на "Олд Траффорд" пожалует "Валенсия" в рамках Лиги Чемпионов, и Моуриньо жаждет избавиться от негатива.



"Говоря за себя, за свои личные ощущения, я по-настоящему рад, что у нас есть матч во вторник. Я по-настоящему рад, что могу немедленно погрузиться мыслями в тренировки и подготовку к этому матчу".



""Если бы мы играли свой следующий матч только в следующую субботу, то целую неделю жили бы с этими плохими ощущениями".



"Я предвкушаю матч во вторник и надеюсь, что большинство игроков мыслят так же. Пока у меня нет претензий к настрою игроков", — цитирует Моуриньо Sky Sports.