Гвардиола исключил Менди из первой команды "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола временно отстранил левого защитника Бенжамена Менди от занятий с первой командой.

В прошлое воскресенье Менди опоздал на лечебные процедуры, связанные с травмой колена. Бенжамен прибыл на тренировочную базу на три часа позже срока из-за того, что посещал боксерский бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина на "Уэмбли".



В пятницу Гвардиола заверил, что француз всю неделю работал без каких-либо ограничений. Однако источники Goal внутри клуба с "Этихад" утверждают, что после того инцидента Менди не занимался с первой командой.



Узнав об очередном опоздании Менди, Пеп на неделю отстранил защитника от тренировок с одноклубниками. Гвардиола постепенно теряет терпение из-за недисциплинированного поведения 24-летнего игрока, который в августе опоздал на собрание перед поединком с "Арсеналом".