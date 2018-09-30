Гвардиола исключил Менди из первой команды "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола временно отстранил левого защитника Бенжамена Менди от занятий с первой командой.
В прошлое воскресенье Менди опоздал на лечебные процедуры, связанные с травмой колена. Бенжамен прибыл на тренировочную базу на три часа позже срока из-за того, что посещал боксерский бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина на "Уэмбли".
В пятницу Гвардиола заверил, что француз всю неделю работал без каких-либо ограничений. Однако источники Goal внутри клуба с "Этихад" утверждают, что после того инцидента Менди не занимался с первой командой.
Узнав об очередном опоздании Менди, Пеп на неделю отстранил защитника от тренировок с одноклубниками. Гвардиола постепенно теряет терпение из-за недисциплинированного поведения 24-летнего игрока, который в августе опоздал на собрание перед поединком с "Арсеналом".
30.09.2018 21:00
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Та ну с Ливером без Мэеди - п***а Сити !!’
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Норм купили днину. Он хоть 10 матчей за Сити провёл?
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Друг Сако
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Что этот нигер себе позволяет?)
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