Гвардиола исключил Менди из первой команды "Сити"

Гвардиола и Менди Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола временно отстранил левого защитника Бенжамена Менди от занятий с первой командой.

В прошлое воскресенье Менди опоздал на лечебные процедуры, связанные с травмой колена. Бенжамен прибыл на тренировочную базу на три часа позже срока из-за того, что посещал боксерский бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина на "Уэмбли".

В пятницу Гвардиола заверил, что француз всю неделю работал без каких-либо ограничений. Однако источники Goal внутри клуба с "Этихад" утверждают, что после того инцидента Менди не занимался с первой командой.

Узнав об очередном опоздании Менди, Пеп на неделю отстранил защитника от тренировок с одноклубниками. Гвардиола постепенно теряет терпение из-за недисциплинированного поведения 24-летнего игрока, который в августе опоздал на собрание перед поединком с "Арсеналом".




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди

Автор foxmcfc   

Дата 30.09.2018 21:00

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  1. gjchancel 30.09.2018 21:31 # gjchancel
    Та ну с Ливером без Мэеди - п***а Сити !!’

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  2. ccchelsea 30.09.2018 21:20 # ccchelsea
    Норм купили днину. Он хоть 10 матчей за Сити провёл?

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  3. jayspearingagent 30.09.2018 21:08 # jayspearingagent
    Друг Сако

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  4. mr-tsoy 30.09.2018 21:06 # mr-tsoy
    Что этот нигер себе позволяет?)

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