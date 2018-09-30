Магуайр: "Мэддисон достаточно хорош для сборной Англии"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр уверен, что его одноклубник Джеймс Мэддисон заслужил вызов в сборную Англии.

В прошлом сезоне 21-летний Мэддисон выступал в Чемпионшипе, но, перебравшись в "Лестер", совершенно не затерялся и на уровне Премьер-Лиги. В семи сыгранных матчах Джеймс забил три гола и сделал две результативные передачи.



На субботнем матче с "Ньюкаслом", в котором Мэддисон ассистировал Магуйру, присутствовал Гарет Саутгейт. По мнению Харри, тренера национальной команды должна была впечатлить игра его одноклубника.



"Он достаточно хорош, чтобы играть за сборную Англии. Если он будет совершенствоваться, то обязательно получит приглашение от Саутгейта", - сообщил Магуайр в интервью BBC.