Давид Луис доволен атмосферой в "Челси" при Сарри

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис считает, что убедительный старт сезона в исполнении его команды — это в первую очередь заслуга нового главного тренера Маурицио Сарри, который кардинальной изменил атмосферу в команды.

В заключительные месяцы работы Антонио Конте атмосфера на "Стэмфорд Бридж" была весьма скверной. Предшественник Сарри открыто критиковал с руководством клуба и собственными игроками.

Что касается Луиса, то он и вовсе угодил в опалу к Конте и напрочь лишился практики. Поэтому игроки вроде Давида смогли вздохнуть с облегчением, когда на тренерский мостик заступил Маурицио и избавил команду от прежнего негатива.

"Благодаря Сарри мы испытываем большую радость, играя в футбол. Мы пытаемся получать удовольствие от игры. Он вселяет в нас огромную уверенность. Он показывает нам, чего хочет. Он раскрывает все детали насчет матча. Он упорно прорабатывает каждую ситуацию. А также он великолепный человек".

"Каждый день он говорит нам: "У вас лучшая работа в мире, поэтому вы должны наслаждаться ей". Мы должны стараться играть в футбол с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии", — сообщил Луис Chelsea TV.



Метки Луис, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2018 19:00

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  1. zzspurs 30.09.2018 20:13 # zzspurs
    Обкурились небось...

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  2. silva77 30.09.2018 19:43 # silva77
    пфффффффф уаахахахахахахаха))))))))

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  3. chelsealondon 30.09.2018 19:09 # chelsealondon
    Одни топари...

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