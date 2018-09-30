Давид Луис доволен атмосферой в "Челси" при Сарри

Защитник "Челси" Давид Луис считает, что убедительный старт сезона в исполнении его команды — это в первую очередь заслуга нового главного тренера Маурицио Сарри, который кардинальной изменил атмосферу в команды.

В заключительные месяцы работы Антонио Конте атмосфера на "Стэмфорд Бридж" была весьма скверной. Предшественник Сарри открыто критиковал с руководством клуба и собственными игроками.



Что касается Луиса, то он и вовсе угодил в опалу к Конте и напрочь лишился практики. Поэтому игроки вроде Давида смогли вздохнуть с облегчением, когда на тренерский мостик заступил Маурицио и избавил команду от прежнего негатива.



"Благодаря Сарри мы испытываем большую радость, играя в футбол. Мы пытаемся получать удовольствие от игры. Он вселяет в нас огромную уверенность. Он показывает нам, чего хочет. Он раскрывает все детали насчет матча. Он упорно прорабатывает каждую ситуацию. А также он великолепный человек".



"Каждый день он говорит нам: "У вас лучшая работа в мире, поэтому вы должны наслаждаться ей". Мы должны стараться играть в футбол с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии", — сообщил Луис Chelsea TV.