"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Рэмси

Аарон Рэмси "Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, который твердо решил не подписывать новый контракт с лондонским клубом.

Напомним, на текущей неделе стало известно, что переговоры "канониров" о продлении истекающего в конце сезона контракта Аарона зашли в тупик и едва ли будут возобновлены.

Теперь вопрос лишь в том, когда Рэмси покинет "Эмирейтс". В январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Рэмси, тогда как в конце сезона игрок сборной Уэльса смог бы уйти свободным агентом.

По информации Daily Mirror, интерес "красных" к Рэмси не является внезапным и не обусловлен одной лишь ситуацией с контрактом. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником Аарона, которого он пытался купить еще минувшим летом.

Также сообщается, что Рэмси находится в восторге от возможности перебраться в "Ливерпуль" воссоединиться со своим бывшим одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом.

Учитывая сильное желание Аарона поработать с Клоппом, "Ливерпуль" может считаться абсолютным фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника, виды на которого также имеют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".



Метки Арсенал, Ливерпуль, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2018 18:10

Количество просмотров Просмотров: 854

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. spartan 30.09.2018 18:38 # spartan
    намного сильнее и техничнее Джордана Глушакова. за

    (ответить)

  2. liverfun 30.09.2018 18:36 # liverfun
    норм, если бесплатно. кто бы мог подумать еще года 4 назад, что одни из лучших игроков аснла будут хотеть уйти в ливерпуль

    (ответить)

  3. firmino9 30.09.2018 18:21 # firmino9
    Только если вместо Хедно

    (ответить)

  4. ccchelsea 30.09.2018 18:16 # ccchelsea
    Пиздёжь, у Ливерпуля и так куча полузащитников.

    (ответить)

  5. superglor 30.09.2018 18:12 # superglor
    Логичное решение и даже ясно кого он может заменить. Капитан-пятка, наследник пса - последнее препятствие ЛФК на пути к титулу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: