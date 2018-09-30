"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Рэмси

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, который твердо решил не подписывать новый контракт с лондонским клубом.

Напомним, на текущей неделе стало известно, что переговоры "канониров" о продлении истекающего в конце сезона контракта Аарона зашли в тупик и едва ли будут возобновлены.



Теперь вопрос лишь в том, когда Рэмси покинет "Эмирейтс". В январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Рэмси, тогда как в конце сезона игрок сборной Уэльса смог бы уйти свободным агентом.



По информации Daily Mirror, интерес "красных" к Рэмси не является внезапным и не обусловлен одной лишь ситуацией с контрактом. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником Аарона, которого он пытался купить еще минувшим летом.



Также сообщается, что Рэмси находится в восторге от возможности перебраться в "Ливерпуль" воссоединиться со своим бывшим одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом.



Учитывая сильное желание Аарона поработать с Клоппом, "Ливерпуль" может считаться абсолютным фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника, виды на которого также имеют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".