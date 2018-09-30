Азар попросил Старриджа забить "Сити"

После матча между "Челси" и "Ливерпулем" плеймейкер "синих" Эден Азар попросил нападающего "красных" Даниэля Старриджа забить такой же гол "Манчестер Сити".

Шикарный гол в исполнении Старриджа позволил "красным" избежать поражения на "Стэмфорд Бридж" и подойти к домашнему матчу против "Сити" на равных, если учитывать очки. Азар надеется, что Даниэль огорчит их общего конкурента в борьбе за титул.



"Он забил шикарный мяч, я сказал ему, чтобы он сделал то же самое против "Сити". На этой неделе он дважды нас огорчил. Возможно, он просто берет пример с меня".



"Если без шуток, то он очень классный игрок. Мы выступали с ним одно время в "Челси", и я знаю, насколько он хорош. У него было много травм в последние годы, но когда он на поле, то всегда вытворяет что-то подобное. Я очень рад за него, но не очень рад за "Челси", - цитирует Азара Daily Mail.