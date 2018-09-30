Дешам встал на защиту Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Поль Погба не может в одиночку выигрывать матчи для "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Погба выиграл со сборной Франции Чемпионат Мира, но, вернувшись в клуб, вновь столкнулся с проблемами. Поль открыто конфликтует с Жозе Моуриньо, в том числе из-за игровой позиции.



В интервью The Observer Дешам встал на сторону подопечного. По его словам, Погба не может в одиночку выигрывать матчи для "Манчестер Юнайтед", поскольку ему нужна работающая система.



"У нас было принято коллективное решение сделать Поля капитаном. Он показал себя лидером раздевалки. Что касается его дел в "Юнайтед", то результат зависит не только от Погба, но и от партнеров. Даже Поль не может решить исход игры в одиночку", - сообщил Дешам.