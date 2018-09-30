Клопп: "Старридж делает такое на тренировках"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что нападающий Даниэль Старридж хлестко бьет издали даже на тренировках.
Шикарный гол в исполнении Старриджа позволил "красным" избежать поражения в гостевом матче с "Челси". Голкипер "синих" Кепа Аррисабалага не справился с дальним ударом Даниэля прямо в девятку.
Большим сюрпризом для Клоппа такой выстрел не стал. По словам Юргена, еще за пару дней до визита на "Стэмфорд Бридж" Даниэль пробовал забить аналогичный гол на тренировке: тогда вратаря спасла перекладина.
"Время от времени он делает что-то подобное на тренировках. Три дня назад он пробил из аналогичной позиции, но тогда мяч угодил в перекладину".
"Даниэль провел с нами всю предсезонку, он набрал лучшую форму с тех пор, как я пришел в "Ливерпуль". Когда он зашел в раздевалку, все ребята поздравили его с голом. Было очень шумно", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
30.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
Мля У Челси барклей и маратик тоже суперзвезды на тренировках
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главное теперь травму не получить, и хотелось бы новую расстановку попробовать заточенную под 2 страйкеров
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