Клопп: "Старридж делает такое на тренировках"

Старридж и Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что нападающий Даниэль Старридж хлестко бьет издали даже на тренировках.

Шикарный гол в исполнении Старриджа позволил "красным" избежать поражения в гостевом матче с "Челси". Голкипер "синих" Кепа Аррисабалага не справился с дальним ударом Даниэля прямо в девятку.

Большим сюрпризом для Клоппа такой выстрел не стал. По словам Юргена, еще за пару дней до визита на "Стэмфорд Бридж" Даниэль пробовал забить аналогичный гол на тренировке: тогда вратаря спасла перекладина.

"Время от времени он делает что-то подобное на тренировках. Три дня назад он пробил из аналогичной позиции, но тогда мяч угодил в перекладину".

"Даниэль провел с нами всю предсезонку, он набрал лучшую форму с тех пор, как я пришел в "Ливерпуль". Когда он зашел в раздевалку, все ребята поздравили его с голом. Было очень шумно", - цитирует Клоппа Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 30.09.2018 15:00

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  1. chebrec 30.09.2018 15:03 # chebrec
    Мля У Челси барклей и маратик тоже суперзвезды на тренировках

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  2. kolyandr 30.09.2018 15:02 # kolyandr
    главное теперь травму не получить, и хотелось бы новую расстановку попробовать заточенную под 2 страйкеров

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