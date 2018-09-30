Невилл винит Вудворда в кризисе МЮ

Эд Вудворд Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вину за кризис "Манчестер Юнайтед" должен взять исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

После субботнего поражения от "Вест Хэма" главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо оказался на грани увольнения. Португалец открыто конфликтует с лидерами командами, что определенно сказывается на результатах.

Однако Невилл считает, что ответственность за провальный отрезок должен взять на себя Вудворд. По мнению Гари, Моуриньо просто стал жертвой странной трансферной политики клуба.

"Беспорядок начался после увольнения Дэвида Мойеса. Клуб убрал его спустя всего 8 месяцев, а мы утратили чувство ценностей "Манчестер Юнайтед", которых придерживались последние 100 лет".

"На мой взгляд, дело не в тренере. Вся проблема в отсутствии грамотного руководства над ним. У них просто нет никакого плана", - написал Невилл в твиттере.




Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.09.2018 14:00

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  1. pauk 30.09.2018 14:18 # pauk
    Единственной ценностью мю был саф

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  2. chr1s8rown 30.09.2018 14:06 # chr1s8rown
    карма настигла за фергитаймы

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  3. chebrec 30.09.2018 14:01 # chebrec
    Щас будут друг на друга стрелки переводить

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