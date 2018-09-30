Эмери уверен, что Лено достойно заменит Чеха

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не сомневается, что Бернд Лено достойно заменит голкипера Петра Чеха.

Накануне Чех потянул заднюю поверхность бедра в победном матче с "Уотфордом". Ветерану пришлось досрочно уступить мест на поле Лено.



Немец не подвел команду, выручив как минимум дважды в остатке игры. В ближайшие недели Бернд получит шанс проявить себя, и Эмери не сомневается: новичок достойно заменит Чеха, пока тот находится в лазарете.



"Он упорно работает с тренером вратарей, старается прогрессировать и улучшать свою игру. Самое главное, чтобы Бернд помогал команде, когда она в нем нуждается. Он должен быть готов к этому изначально".



"Лено убедил меня своей игрой. Я доволен им, доволен его спасениями. Ему пришлось ждать своего шанса, но теперь он показывает максимально надежную игру. Это хорошая новость и для него, и для нас в целом", - цитирует Эмери Evening Standard.