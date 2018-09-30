Почеттино пожаловался на чрезмерную нагрузку на игроков

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался на чрезмерную нагрузку на своих ключевых игроков.

На старте нового сезона в лазарете "шпор" уже успели побывать Уго Льорис, Деле Алли и Кристиан Эриксен. В субботу против "Хаддерсфилда" Почеттино также был вынужден досрочно снять с игры Яна Вертонгена и Муссу Дембеле.



Эти проблемы Маурисио связывает с чрезмерной нагрузкой на игроков. Аргентинский тренер также недоволен непониманием публики, когда он дает передышку своим подопечным.



"Обстоятельства этого сезона являются вызовом для каждого, не только для нас. Многие команды имеют похожие проблемы. Повторюсь: игроки не машины".



"Вы хотите подгонять их, подгонять и подгонять, а это непросто. Конечно, никто тебя не пожалеет, потому что все хотят, чтобы ты каждый матч играл одними и теми же игроками. Если ты будешь управлять их восстановлением, использовать ротацию, это становится большой проблемой. Один игрок остается в Лондоне, другой играет, третий на лавке. Это создает проблемы, и это непросто".



"Думаю, нам немного не повезло, ведь с различными игроками сопряжены различные риски по различным причинам, но я думаю, все команды, чьи игроки участвовали на Чемпионате Мира, имеют похожие проблемы и будут иметь их в будущем".



"Взгляните на количество соревнований. Завершив выступление на Чемпионате Мира, игроки отдохнули несколько недель и взяли старт в Премьер-Лиге. Затем международная пауза, и они играют два матча — не товарищеские матчи, а матчи Лиги Наций. Это нормально, что все сборные хотят лучших игроков. Но кого волнует состояние игроков? Это так сложно".



"Важнее всего стараться помогать игрокам. Когда мы даем игрокам отдых, значит они в нем нуждаются. Это может быть тактическим решением, а, возможно, один игрок мне нравится больше другого, но важно помнить, что они не машины, и мы должны оберегать их".



"Это непросто, потому что никто не помогает игрокам быть спокойными и расслабленными. Если кто-то не играет, то всегда есть какая-то проблема, так вы это изображаете", — цитирует Почеттино Evening Standard.