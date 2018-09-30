Гвардиола: "Наши конкуренты стали лучше"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в этом сезоне конкуренция в борьбе за титул Премьер-Лиги возросла.
Уверенно переиграв "Брайтон" в домашних стенах со счетом 2:0, "горожане" дождались ничейного результата в противостоянии "Челси" и "Ливерпуля", благодаря чем смогли захватить лидерство в Премьер-Лиге.
После семи матчей "Сити" имеет ровно столько же очков, сколько и на данной стадии прошлого сезона, однако на сей раз конкуренты выступают гораздо лучше, и Гвардиола обращает на это внимание своей команды.
"Нам так важно стабильно добиваться результата в матчах. Пока что мы выполняем план по очкам прошлого сезона, но наши конкуренты стали лучше. Лучше в плане результатов".
"Это нормально. Когда мы выходим на более высокий уровень, каждый пытается нас догнать. "Арсенал" возвращается в норму, "Тоттенхэм" одерживает одну победу за другой, "Челси" и "Ливерпуль" тоже, поэтому нам так важно сохранять концентрацию на том, что мы должны делать", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
30.09.2018 11:00
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