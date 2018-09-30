Гвардиола не гарантирует участие Агуэро в матчах с "Хоффенхаймом" и "Ливерпулем"

Из-за проблем со стопой нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может пропустить матчи против "Хоффенхайма" в Лиге Чемпионов и против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге на следующей неделе.

Во вторник против "Брайтона" именно Агуэро забил второй гол своей команды, установив окончательный счет — 2:0. Отличился Серхио, уже практически готовясь уступить свое место на поле Габриэлю Жезусу.



После матча Хосеп Гвардиола рассказал, что аргентинского бомбардира беспокоит травма. Главный тренер "Сити" не берется обещать, что Агуэро примет участие в обоих поединках перед международной паузой.



"Серхио немного беспокоят некоторые проблемы со стопой. Он не на 100 процентов в порядке. Он не восстановился после травмы, полученной против "Ньюкасла", и мы договорились с ним, что он сыграет около 60 минут. Нам повезло, что он забил в правильный момент".



"Это проблема, которая требует времени. До международной паузы нам предстоит сыграть два матча, и я надеюсь, он сможет принять в них участие и полностью восстановится. Но прямо сейчас его физическое состояние оставляет желать лучшего", — цитирует Гвардилоу ESPN.