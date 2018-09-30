Сарри по-прежнему считает, что "Ливерпуль" на "шаг впереди" "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ничья против "Ливерпуля" не изменила его мнение, согласно которому "красные" находятся на шаг впереди его команды.

Потеряв очки против "Вест Хэма" в прошлый уикенд, Сарри заявил, что "Ливерпуль" опережает его команду в развитии, поскольку уже несколько лет работает с одним и тем же тренером.



На этой неделе "синим" удалось выбить подопечных Юргена Клоппа из Кубка Лиги, а затем едва не обыграть их в Премьер-Лиге, пропустив ответный гол лишь на предпоследней минуте (1:1). Однако эти результаты не изменение мнение Маурицио.



"Нет, я не изменил свое мнение и по-прежнему считаю, что они на шаг впереди. Однако теперь я думаю, мы ближе к ним, чем я думал неделю назад".



"На мой взгляд, будет очень сложно побороться за первые два места, потому что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" на шаг опережают нас. Это очень сложно. Но я думаю, мы способны побороться за попадание в Лигу Чемпионов".



"Я расстроен, потому что они забили за две минуты до конца, но в то же время я очень рад — в первую очередь из-за игры. Думаю, ничью можно назвать правильным результатом. Это был удивительный матч", — цитирует Сарри Sky Sports.