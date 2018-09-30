Терри близок к назначению главным тренером команды U-23 "Челси"

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри близок к возвращению на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера резервной команды U-23.

Напомним, Терри находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул не сумевшую пробиться в Премьер-Лигу "Астон Виллу".

Ранее в этом месяце Джон отклонил выгодное предложение московского "Спартака". 37-летний защитник уже прошел медицинское обследование в Риме и был готов поставить свою подпись под контрактом, однако семья Терри выступила против переезда в Россию.

На протяжении этого времени Терри неоднократно опровергал слухи о завершении игровой карьеры, однако сегодня The Sun утверждает, что Джон все-таки принял соответствующее решение, и финал плей-офф Чемпионшипа против "Фулхэма" так и останется последним сыгранным матчем для ветерана.

По информации издания, последние недели Терри вел переговоры с "синими" и в конце концов дал согласие на возвращение в клуб, где он будет получать 800 тысяч фунтов в год, тренируя команду U-23.

Во главе резерва Джон сменит Джоди Морриса, который минувшим летом оставил свою работу в "Челси", чтобы стать ассистентом Фрэнка Лэмпарда в "Дерби". Также сообщается, что за инициативой по возвращению Терри стоит лично главный тренер первой команды Маурицио Сарри.

Добавим, что как игрок Терри провел 713 матчей за "Челси" и выиграл 15 больших трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги. Ранее Джон говорил, что возглавить "синих" — его конечная мечта в отношении тренерской профессии, которой он обучается с 2014 года.



Метки Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2018 08:00

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  1. lampard-tm 30.09.2018 08:15 # lampard-tm
    800 тысяч фунтов в неделю?

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  2. jetonic 30.09.2018 08:10 # jetonic
    800 тысяч в неделю, что-то переврали

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  3. chebrec 30.09.2018 08:07 # chebrec
    Короли

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  4. antiterror 30.09.2018 08:05 # antiterror
    Возглавить резерв и возглавить основную команду — две большие разницы.

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