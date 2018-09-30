Клопп сохраняет веру в Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что сохраняет веру в Мохамеда Салаха, несмотря на ряд моментов, упущенных египетским нападающим в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Старт нового сезона в исполнении Салаха весьма контрастирует с той голевой феерией, которую Мохамед устраивал на протяжении прошлой кампании. В субботу на "Стэмфорд Бридж" 26-летний египтянин имел не одну возможность отличиться, но не смог этого сделать и уже на 66-й минуте был заменен.



Несмотря на определенные трудности Салаха, Клопп по-прежнему верит в своего подопечного и считает, что эта черная полоса вскоре прервется.



"Это был не лучший матч Мо в карьере, 100 процентов. Когда в такого рода матче ты постоянно имеешь моменты, это говорит о тебе как об игроке мирового уровня. Используешь ты эти моменты или нет, дело второстепенное".



"Он хочет решать судьбу матчей, он хочет забивать в такого рода ситуациях. В первом случае он промахнулся, заняв неправильную позицию. Во втором случае он отдал пас. Почему? Он мог бы завершить сам".



"Это как езда на велосипеде. Так не бывает, что ты просыпаешься утром и больше не умеешь забивать, больше не умеешь ездить на велосипеде".



"Нужно лишь работать ради этих моментов и дождаться, когда у тебя все будет получаться. Сейчас у него просто такой период, но это не проблема, все хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.