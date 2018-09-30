Сарри вновь потребовал 40 голов от Азара к концу сезона

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри повторно озвучил задачу для плеймейкера Эдена Азара забить 40 голов за сезон.



На текущей неделе Азар дважды огорчил "Ливерпуль" — сперва в Кубке Лиги, а затем и в Премьер-Лиге. Таким образом, на счету 27-летнего бельгийца уже семь голов за "синих" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Сарри доволен результативностью Азара и призывает подопечного не останавливаться. Однако дополнительно помогать Эдену и переводить того в нападение Маурицио не собирается, планируя и дальше использование на острие Оливье Жиру или Альваро Морату.



"Я не обеспокоен отсутствием голов в исполнении нападающих, ведь у нас есть вингеры".



"Думаю, к концу сезона четыре-пять наших игроков забьют более 10 голов. Педро, Виллиан и Мората способны забивать более 10 голов за сезон. У Педро уже три".



"Что касается Азара, то он способен забить 40. Ему нужно еще 33. Он старается достичь этой цели. Я очень доволен тем, как он отрабатывал в обороне, особенно во втором тайме", — цитирует Сарри Evening Standard.