"Юнайтед" пока не обращался к Зидану

Зинедин Зидан Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" пока не контактировал с экс-тренером "Реала" Зинедином Зиданом на предмет назначения того на место Жозе Моуриньо.

Еще до субботнего выезда "красных дьяволов" к "Вест Хэму" появилась информация, что Зидан ждет звонка от исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда и, не теряя время даром, берет уроки английского языка.

Более того, в субботу издание beIN Sports сообщило, что руководство "Юнайтед" уже провело "предварительные переговоры" с Зинедином и во время ближайшей международной паузы собирается принять решение насчет будущего Моуриньо.

В данный момент Жозе действительно находится под громадным давлением, которое только возросло после поражения 3:1 на Лондонском стадионе — третьего поражения для "дьяволов" в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.

Однако The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленный источник в "Юнайтед", спешит заверить, что слухи о возможном увольнении Моуриньо и приглашении на его место Зидана являются преждевременными.

Легенда французского футбола действительно заинтересован в работе с "дьяволами", однако никакого контакта пока не было. В данный момент Моуриньо сохраняет доверие Вудворда, который, как утверждается, отчаянно хочет избежать смены главного тренера посреди сезона.

Вместе с тем боссы "Юнайтед" не могут продолжать закрывать глаза на неудовлетворительные результаты и нарастающее напряжение в раздевалке. Если Моуриньо надеется сохранить свою работу, то должен действовать быстро.



Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2018 05:55

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  1. van-der-slav 30.09.2018 06:52 # van-der-slav
    Да пофиг обращались к кому нибудь или нет, моура главное увольте, каррик пока месяцок если что потренирует

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  2. chebrec 30.09.2018 06:05 # chebrec
    Терпят пока

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