"Юнайтед" пока не обращался к Зидану
Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" пока не контактировал с экс-тренером "Реала" Зинедином Зиданом на предмет назначения того на место Жозе Моуриньо.
Еще до субботнего выезда "красных дьяволов" к "Вест Хэму" появилась информация, что Зидан ждет звонка от исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда и, не теряя время даром, берет уроки английского языка.
Более того, в субботу издание beIN Sports сообщило, что руководство "Юнайтед" уже провело "предварительные переговоры" с Зинедином и во время ближайшей международной паузы собирается принять решение насчет будущего Моуриньо.
В данный момент Жозе действительно находится под громадным давлением, которое только возросло после поражения 3:1 на Лондонском стадионе — третьего поражения для "дьяволов" в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.
Однако The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленный источник в "Юнайтед", спешит заверить, что слухи о возможном увольнении Моуриньо и приглашении на его место Зидана являются преждевременными.
Легенда французского футбола действительно заинтересован в работе с "дьяволами", однако никакого контакта пока не было. В данный момент Моуриньо сохраняет доверие Вудворда, который, как утверждается, отчаянно хочет избежать смены главного тренера посреди сезона.
Вместе с тем боссы "Юнайтед" не могут продолжать закрывать глаза на неудовлетворительные результаты и нарастающее напряжение в раздевалке. Если Моуриньо надеется сохранить свою работу, то должен действовать быстро.
30.09.2018 05:55
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Да пофиг обращались к кому нибудь или нет, моура главное увольте, каррик пока месяцок если что потренирует
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Терпят пока
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