Старридж считает гол против "Челси" лучшим в своей карьере

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж назвал гол на исходе матча против "Челси" своим лучшим в карьере.

Появившись на замену во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", Старридж буквально вторым касанием огорчил свою бывшую команду. Даниэль отважился на удар с 25 метров и попал точно под перекладину.



Этот гол стал для 29-летнего англичанина 50-м за мерсисайдский клуб в рамках Премьер-Лиги. Старридж не думает, что когда-либо забивал красивее, но больше всего рад тому, что помог команде избежать поражения и пополнить очковый запас.



"Это был хороший гол, но парни без устали трудились весь матч. Мы создали много моментов в первом тайме и не забили только из-за невезения. Однако в концовке мне удался славный гол".



"Я бы хотел думать, что у меня были голы лучше, но, наверное, нет. Это был славный гол. Но, как я уже сказал, важнее всего, что мы добились результата".



"Футбол — командная игра, и я просто стараюсь изо всех сил в отведенные мне минуты. Мне просто важно продолжать в том же духе и оказывать позитивное влияние на партнеров. Пока все складывается хорошо", — сообщил Старридж BT Sport.