В субботу вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. На данной стадии турнира задействовано 11 представителей Премьер-Лиги.

"Челси", выбивший в 3-м раунде "Ливерпуль", получил себе в соперника "Дерби", неожиданного обидчика "Манчестер Юнайтед". Это будет первое возвращение легенды "синих" Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера "баранов".



"Манчестер Сити" поспорит с "Фулхэмом", "Арсенал" встретится с "Блэкпулом". Повышенный интерес вызывает и дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом".



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 29 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Манчестер Сити — Фулхэм

Борнмут — Норвич

Арсенал — Блэкпул

Лестер — Эвертон / Саутгемптон

Вест Хэм — Тоттенхэм

Мидлсбро — Кристал Пэлас

Челси — Дерби

Бертон — Ноттингем