Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
В субботу вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. На данной стадии турнира задействовано 11 представителей Премьер-Лиги.
"Челси", выбивший в 3-м раунде "Ливерпуль", получил себе в соперника "Дерби", неожиданного обидчика "Манчестер Юнайтед". Это будет первое возвращение легенды "синих" Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера "баранов".
"Манчестер Сити" поспорит с "Фулхэмом", "Арсенал" встретится с "Блэкпулом". Повышенный интерес вызывает и дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом".
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 29 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Манчестер Сити — Фулхэм
Борнмут — Норвич
Арсенал — Блэкпул
Лестер — Эвертон / Саутгемптон
Вест Хэм — Тоттенхэм
Мидлсбро — Кристал Пэлас
Челси — Дерби
Бертон — Ноттингем
29.09.2018 23:15
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Последние комментарии:
Ого, Лэмпс на СБ, надеюсь выйдет одна молодежь ибо на резальт ваще пох.
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Дерби - Челси) тот момент , когда любой исход приятен ))
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Лэмпарду фартит
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Ждем Лэмпси)
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норм жеребьевка, но я бы предпочел, чтобы шити и Арсенал играли в гостях
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Лемпс приедет на СБ - круто
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пока норм
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