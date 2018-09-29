Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В субботу вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. На данной стадии турнира задействовано 11 представителей Премьер-Лиги.

"Челси", выбивший в 3-м раунде "Ливерпуль", получил себе в соперника "Дерби", неожиданного обидчика "Манчестер Юнайтед". Это будет первое возвращение легенды "синих" Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера "баранов".

"Манчестер Сити" поспорит с "Фулхэмом", "Арсенал" встретится с "Блэкпулом". Повышенный интерес вызывает и дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом".

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 29 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Манчестер Сити — Фулхэм
Борнмут — Норвич
Арсенал — Блэкпул
Лестер — Эвертон / Саутгемптон
Вест Хэм — Тоттенхэм
Мидлсбро — Кристал Пэлас
Челси — Дерби
Бертон — Ноттингем



Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 23:15

Количество просмотров Просмотров: 1481

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  1. cristean2 30.09.2018 00:04 # cristean2
    Ого, Лэмпс на СБ, надеюсь выйдет одна молодежь ибо на резальт ваще пох.

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  2. blacker19 29.09.2018 23:53 # blacker19
    Дерби - Челси) тот момент , когда любой исход приятен ))

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  3. ganinilyha 29.09.2018 23:43 # ganinilyha
    Лэмпарду фартит

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  4. beatboy 29.09.2018 23:34 # beatboy
    Ждем Лэмпси)

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  5. wolfsmensch 29.09.2018 23:34 # wolfsmensch
    норм жеребьевка, но я бы предпочел, чтобы шити и Арсенал играли в гостях

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  6. ry-l 29.09.2018 23:32 # ry-l
    Лемпс приедет на СБ - круто

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  7. reams 29.09.2018 23:22 # reams
    пока норм

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