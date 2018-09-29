Сарри и Клопп в восторге от матча между своими командами

Маурицио Сарри и Юрген Клопп, главные тренеры "Челси" и "Ливерпуля", выразили восхищение тем, свидетелем какого матча они стали в исполнении своих команд.

В субботу вечером на "Стэмфорд Бридж" "синие" и "красные" разыграли яркий футбольный спектакль, показав футбол топ-уровня. Несмотря на упущенную победу на предпоследней минуте, именно на высоком качестве игры Сарри предпочел сделать акцент.



"Это был красивый матч. Я расстроен из-за того момента, когда они забили, но я очень доволен игрой. Нам противостояла команда топ-уровня, но мы играли очень хорошо, были активны и показали свое мастерство. Ничья — правильный результат для такого рода матча".



"У меня есть ощущение, что мы прибавляем матч за матчем. Думаю, мы классно играем в атакующей фазе. Думаю, у меня очень умные игроки, раз они научились быстро атаковать, как нужно", — цитирует Сарри BBC.



Клопп также остался доволен увиденным, особенно вознаграждением в виде гола Даниэля Старриджа в концовке.



"Вот это матч! Захватывающий футбольный матч. Даниэль полностью заслужил свой гол, это был приятный момент, и я так рад за него".



"Думаю, мы совершили единственную ошибку, которая привела к их голу. Это сложно. У нас были моменты, и мы играли в великолепный футбол. Я люблю побеждать, но набрать очко против "Челси" — это в любом случае хорошо. Вы видели, насколько хорош "Челси". Знаю, мы заслужили очко, как минимум, и я рад этому", — сообщил Клопп.