Сарри и Клопп в восторге от матча между своими командами

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Маурицио Сарри и Юрген Клопп, главные тренеры "Челси" и "Ливерпуля", выразили восхищение тем, свидетелем какого матча они стали в исполнении своих команд.

В субботу вечером на "Стэмфорд Бридж" "синие" и "красные" разыграли яркий футбольный спектакль, показав футбол топ-уровня. Несмотря на упущенную победу на предпоследней минуте, именно на высоком качестве игры Сарри предпочел сделать акцент.

"Это был красивый матч. Я расстроен из-за того момента, когда они забили, но я очень доволен игрой. Нам противостояла команда топ-уровня, но мы играли очень хорошо, были активны и показали свое мастерство. Ничья — правильный результат для такого рода матча".

"У меня есть ощущение, что мы прибавляем матч за матчем. Думаю, мы классно играем в атакующей фазе. Думаю, у меня очень умные игроки, раз они научились быстро атаковать, как нужно", — цитирует Сарри BBC.

Клопп также остался доволен увиденным, особенно вознаграждением в виде гола Даниэля Старриджа в концовке.

"Вот это матч! Захватывающий футбольный матч. Даниэль полностью заслужил свой гол, это был приятный момент, и я так рад за него".

"Думаю, мы совершили единственную ошибку, которая привела к их голу. Это сложно. У нас были моменты, и мы играли в великолепный футбол. Я люблю побеждать, но набрать очко против "Челси" — это в любом случае хорошо. Вы видели, насколько хорош "Челси". Знаю, мы заслужили очко, как минимум, и я рад этому", — сообщил Клопп.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2018 22:20

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 29.09.2018 22:42 # zzspurs
    Отличная игра. Обе команды тренерские.

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  2. rap-woiska 29.09.2018 22:33 # rap-woiska
    "Думаю, мы совершили единственную ошибку, которая привела к их голу

    Источник: http://fapl.ru/posts/65582/?c=1

    лул, да нет, пару моментов еще было где привозы на ровном месте

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  3. cristean2 29.09.2018 22:33 # cristean2
    Да, по моему это самый интересный матч в сезоне, просто шикарно!

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  4. ccchelsea 29.09.2018 22:29 # ccchelsea
    Братишки уже. Местным пенсам и скавзерам надо поучиться.

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  5. ravi 29.09.2018 22:24 # ravi
    Пока они толерантничают друг к другу, пепка тихо мирно вскорапкался на вершину

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